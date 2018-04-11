Перший день у Конгресі: Цукерберґ показав новий імідж і виявив, що законодавці не багато знають про Facebook

Очевидно знервований та з вибаченнями, Марк Цукерберґ у вівторок протягом декількох годин свідчив перед Юридичним комітетом та Комітетом з торгівлі Сенату США.

Цукерберґ змінив упізнавану футболку на діловий костюм з краваткою. Певний час не видно було неформального стилю бізнесмена, зазначає британське видання The Independent.

Як і очікувалось, обговорення стосувалось регулювання, прозорості, поінформованості та вибору споживачів, втручання до виборів і захисту приватності.

Слухання виявили, що сенатори не надто багато знають про бізнес-модель Facebook, переконані в CNN. Серед надто легких запитань, які задавали сенатори, CNN наводить наступні:

Оррін Гетч запитав Цукерберґа про те, як Facebook заробляє гроші, якщо він безкоштовний. «Сенаторе, ми розміщуємо рекламу», - відповів свідок.

Джон Кеннеді сказав, що угода користувачів з соціальною платформою «смердить» і вказав шляхи для покращення захищеності даних, на що Цукерберґ заявив, що це вже робиться.

Деб Фішер запитала про «категорії даних». Цукерберґ сказав, що не знає про що йдеться і ми також не знаємо, зазначають в агенції новин.

Цікавим моментом слухань був діалог про шоколад. Сенатор Нельсон згадав, як він спілкувався з кимось про свою улюблену марку шоколаду, а потім бачив багато реклами шоколаду. "А якщо я не хочу отримати персоналізовану рекламу", - сказав він.

Обговорення цієї знайомої багатьом ситуації примусило Цукерберґа описувати бізнес-модель Facebook у спрощених формулюваннях. Він наголосив, що люди не проти отримувати рекламу, яка їх стосується і використання реклами є єдиним варіантом для Facebook залишатись безкоштовним сервісом.

Такі запитання, як рівень моніторингу даних з боку Facebook залишилися не заданими, наголошує CNN.

Інвестори позитивно оцінили перший день Цукерберґа в Конгресі, і акції компанії зросли на 4,5% під кінець дня.

У середу для Цукерберґа настає другий день свідчень в Конгресі, цим разом перед членами Палати представників. Він може тільки сподіватись, що він пройде так само успішно, як і перший.

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