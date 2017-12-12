США: в СОТ більше займаються суперечками, ніж торгівлею, і надто поблажливі до країн, що розвиваються

Світова організація торгівлі (СОТ) все менше приділяє увагу торговельним переговорам, а все більше займається судовими справами, наголосив представник США з питань торгівлі Роберт Лайтгайзер під час засідання на рівні міністрів країн-членів СОТ, що відбувається зараз у Буенос-Айресі, повідомляє Reuters.

"Надто часто країни-члени СОТ вважають, що можуть отримати поступки судовим шляхом, які вони ніколи б не отримали за столом переговорів", - заявив він виступаючи на відкритті конференції. "Треба запитати себе чи добре це для установи і, чи поточна структура вирішення суперечок має сенс".

СОТ займає дуже поблажливу позицію щодо відносно заможних країн, серед тих, що розвиваються. "Нам потрібно чітко прояснити, що ми маємо на увазі, коли йдеться про розвиток.

Не можна, щоб тривала ситуація, коли нові правила стосуються лише декількох країн, а іншим потурають через їх самопроголошений статус країн, що розвиваються", - заявив Лайтгайзер на церемонії відкриття засідання. Лайтгайзер пояснив, що він мав на увазі 5-6 найбільш заможних країн серед тих, що розвиваються. Серед цих країн, наприклад, Катар та Сингапур.

Раніше президент Трамп заявляв, що він надає більшої переваги укладанню двосторонніх угод з торгівлі, аніж участі в багатосторонніх організаціях на кшталт СОТ. Сполучені Штати також заветували призначення нових суддів для вирішення суперечливих питань з торгівлі в рамках СОТ, цим самим значно ускладнивши роботу організації.

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