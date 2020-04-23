В Україні виявлено рекордну за добу кількість захворювань COVID-19

За минулу добу в Україні виявлено 578 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків досягла 7170. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

це стало наслідком порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень



Це найбільший добовий приріст, кажуть у МОЗ. Очільник відомства Максим Степанов пов'язав це із порушеннями карантинного режиму під час релігійних свят. "Ми вважаємо, що це стало наслідком у тому числі порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень", - заявив міністр.

Чернівецька область та місто Київ залишаються лідерами за кількістю виявлених випадків захворювання.

Тим часом в офісі Президента України повідомили про прибуття о Києва транспортного літака АН-225 «Мрія» з медичним вантажем.

За даними ОПУ, літак доправив з КНР до України 12 мільйонів медичних масок, 260 тисчяч захисних окулярів для лікарів та захисні костюми для медиків, які працюють із хворими на COVID-19.