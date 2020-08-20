В Україні понад 2000 нових випадків захворювань на COVID-19

В Україні за добу вперше зафіксували понад 2000 нових випадків заражень COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, виявлено 2134 випадків інфікування, 407 людей госпіталізовано. Рекордною виявилася і кількість померлих - 40. Кількість людей, які в Україні хворіли на COVID-19, може вже цього тижня перетнути позначку 100 тисяч.

Лідерами за кількістю нових випадків залишаються західноукраїнські області - Чернівецька, Львівська та Івано-Франківська.

Кожного дня у нас черговий антирекорд

"Ми бачимо зростання кількості хворих по всій Україні. Кожного дня у нас черговий антирекорд", - поскаржився міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними МОЗ, нині в 7 регіонах країни спостерігається значне збільшення завантаженості лікарень та дефіцит ліжок, які відведені для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію. Урядовці говорять про розгортання додаткових місць у лікувальних закладах в таких регіонах.

"Додатково вводяться нові лікарні до вже існуючого переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде здійснюватися госпіталізація хворих на COVID-19. Зокрема, в Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Національна служба здоров'я України планує укладати додаткові контракти з лікарнями для того, щоб покрити потреби у лікарняних ліжках для пацієнтів з COVID-19. Урядовці також говорять про необхідність додаткових закупівель необхідних медикаментів та збільшення фінансування для оплати праці лікарів.

20 серпня уряд планує переглянути рівні епідемічної небезпеки на підставі кількості осіб, які захворіли за останні 14 днів. Головний санітарний лікар прогнозує, що в низці регіонів за результатами показників можуть посилити карантинні обмеження.

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