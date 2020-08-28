В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, виявлено 2438 нових випадків коронавірусної хвороби. В уряді кажуть, що це новий рекорд кількості хворих за добу.

В зв'язку із поширенням хвороби урядовці переглянули поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки COVID-19 і розширила перелік територій, де встановлено найвищий "червоний" рівень небезпеки. Критеріям МОЗ для послаблення карантину не відповідають 15 областей країни та місто Київ.

Водночас уряд оголосив про обмеження в навчальному процесі загальноосвітніх закладів країни. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 1 вересня навчальний процес буде відтермінований в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. В усіх інших територіальних одиницях навчання буде відбуватися із дотриманням спеціальних вимог. У МОЗ вимагають, щоб усі навчальні заклади були забезпечені достатньою кількістю безконтактних термометрів, дезінфекторів, антисептиків для рук, засобів особистої гігієни та індивідуального захисту. На вході до учбового закладу мають бути встановлені антисептики, а учні перед уроками повинні мити руки з милом. Перед початком робочого дня від персоналу вимагатимуть проходити температурний контроль.

Міністерство охорони здоров'я також рекомендує за можливості проводити заняття на відкритому повітрі і максимально скоротити пересування дітей між класами.

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