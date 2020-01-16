В Україні розслідуватимуть, чи слідкували за послом США Йованович у Києві

Українська поліція розпочала розслідування, чи мало місце незаконне стеження за екс-послом США в Україні Марі Йованович під час її перебування на цій посаді.

Про відкриття кримінального провадження у цій справі повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Таким чином у МВС відреагували на заклики адвокатів пані Йованович та публікації в американській пресі. В поліції повідомили, що розслідуватимуть справу за підозрою у порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції та незаконному збиранні, зберіганні, використанні конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя.

"Наша мета - оперативно-слідчим шляхом перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавств. Тоді повинно бути відповідне реагування. Або ж це була просто бравада та фейк у неформальній бесіді двох громадян США", - йдеться у поширеному МВС повідомленні.

МВС також звернулося до Федерального бюро розслідувань США із запитом надати матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запросив правоохоронні органи Сполучених Штатів взяти участь у такому розслідуванні.

У МВС також повідомили, що почали розслідування ймовірної хакерської атаки на сайти кількох українських компаній, зокрема "Burisma Holdings" та студії "Квартал 95". Інформація про це також була опублікована в американській пресі. Зокрема, видання New York Times повідомило, що метою зловмисників було викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній. Журналісти стверджували, що хакерська атака, ймовірно, здійснена російськими спецслужбами.

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