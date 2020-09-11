В Україні сплеск нових випадків захворювань на COVID-19

Попри вжиті урядом заходи, в Україні продовжує стрімко поширюватися захворюваність на COVID-19. За даними МОЗ, вперше за добу зафіксовано понад 3000 нових випадків інфікування, що майже на чверть перевищує кількість захворювань за попередній день.

Лідером за кількістю виявлених хворих виявився Київ - понад 400 нових випадків зафіксовано у столиці. Збільшення нових випадків захворювання сталося практично у всіх областях країни. Напередодні уряд переглянув епідеміологічне зонування та відніс 37 регіонів до так званої "червоної" зони, де діятимуть найсуворіші карантинні обмеження.

Урядовці знову нарікають, що громадяни не дотримуються запроваджених карантинних обмежень, ігноруючи вимоги медиків. "У нас не існує іншого шляху, ніж дотримуватися правил нової реальності - маска, дистанція, чисті руки", - резюмував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оприлюднюючи нові дані.

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