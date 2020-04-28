В Україні відкриють продовольчі ринки

Міністерство охорони здоров'я України розробило вимоги до ринків, які планують відновити роботу в умовах карантину. Про це сьогодні повідомив керівник МОЗ Максим Степанов.

"МОЗ розробило постанову, яка передбачає відновлення роботи агропромислових ринків. Вже в середу документ буде внесений на розгляд Кабінету міністрів України. Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю".

За словами Степанова, передумовою відкриття ринків буде забезпечення та дотримання санітарних норм.

"Документ передбачає, що умовах поширення коронавірусної хвороби агропромислові ринки повинні працювати із дотриманням суворих вимог. Зокрема, йдеться про наступні вимоги: допуск продавців, працівників та відвідувачів ринку виключно за наявності медичної маски, у тому числі виготовленої самостійно, або респіратора. Друге, проходження безконтактного температурного скринінгу. Наявність на кожному вході диспенсерів з антисептиком.

Адміністрації ринків також зобов'яжуть слідкувати за кількістю відвідувачів, каже міністр.

"Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку не повинна перевищувати одного покупця на десять квадратних метрів торговельної площі ринку".

Як тільки з’являється можливість пом’якшення карантину, ми будемо проводити зняття тих чи інших обмежень

Ринки, які відновлять роботу, повинні забезпечити проведення контактної дезінфекції кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень в кінці кожного робочого дня, відсутність стихійної торгівлі на прилеглих до ринку територій. «МОЗ постійно аналізує епідеміологічну ситуацію. Як тільки з’являється можливість пом’якшення карантину, ми будемо проводити зняття тих чи інших обмежень. Але це можливо тільки як буде дозволяти ситуація», - заявив Максим Степанов.

Рішення про пом'якшення карантинного режиму уряд має ухвалити вже середу. "Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть функціонувати в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що продуктові ринки можуть відкритися вже до кінця поточного тижня. Він також оголосив про пакет заходів для підтримки вітчизняного бізнесу. Серед них – надання населенню іпотечних кредитів зі ставкою значно нижче ринкової. За оцінкою Зеленського, багаторічні кредити на придбання житла банки видаватимуть під 10% річних. Крім того президент анонсував програму кредитування малого бізнесу – підприємці зможуть взяти у банках позички з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам.

Уряд змушений йти на послаблення вимог карантину на фоні протестів підприємців у низці українських міст. Фермери вимагали відкрити ринки для безперешкодного збуту вирощенної ними продукції.