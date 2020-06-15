В Україні відновилося регулярне міжнародне авіасполучення

В Україні в рамках послаблення карантинних обмежень відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Перші рейси вилетіли з аеропорту Бориспіль та Жуляни. Табло найбільшого аеропорту країни показує заплановані рейси до Мінська, Вільнюса, Амстердама та інших міст.

Експерти кажуть, що міжнародне авіасполучення відновлюватиметься досить повільно, адже ще багато країн не відкрили свої кордони для українських громадян. В деяких державах для іноземців, які прибули, будуть діяти карантинні обмеження. В авіалініях також кажуть, що в зв'язку зі зменшенням попиту, не поспішатимуть відновлювати всі рейси, які діяли до оголошення карантину і робитимуть це поступово.

Певні обмеження планують запровадити і для іноземців, які прямуватимуть до України. Міністерство охорони здоров'я розробляє правила перетину кордону для пасажирів, які прибувають із країн із високим рівнем захворюваності. Для них можуть запровадити обов'язкову обсервацію. Від іноземців також можуть вимагати обов'язковий поліс страхування, який покриватиме лікування від COVID-19.

Водночас в МОЗ попереджають, що із послабленням карантину кількість нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні продовжує збільшуватися. За минулу добу виявлено 656 нових випадків, що значно перевищує кількість пацієнтів, які одужали за той же час. Найбільше захворілих - у Києві та на Львівщині. У відомстві закликають громадян не порушувати встановлених правил.

У Києві розглядають можливість повернути частину карантинних обмежень, якщо показник захворюваності на COVID-19 сягне позначки 24 хворих на 100 тисяч мешканців. У столиці можуть знову закрити торговельні центри, дитячі садочки та продовольчі ринки.

Напередодні Міністерство освіти вирішило скасувати пробне незалежне тестування для школярів та перевести його у онлайн формат. Як пояснили у МОН, на такий крок пішли у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.