В Україні вшанували близько 500 вбитих війною дітей у Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії

Організація об’єднаних націй відзначає 4 червня Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії. В Україні цього дня вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Загиблих унаслідок російської війни дітей в Україні є вже щонайменше пів тисячі – цитує дані президента України Володимира Зеленського агенція Associated Press . Крім того, за інформацією ООН, ще близько 1000 українських дітей були поранені, а близько 16 тисяч були примусово вивезені до Росії.

Уночі 4 червня в Україні унаслідок ракетного удару загинула 2-річна дівчинка. Трагедія сталася у Підгородненській громаді Дніпропетровської області. Ще 5 дітей травмовано, 3 з них досі у важкому стані.

Видання Guardian пише з посиланням на агенцію France Presse, що атака на Дніпропетровщині, відповідальність за яку українська сторона покладає на Росію, частково зруйнувала кілька двоповерхових будинків, а також 10 приватних будинків, магазин і пошкодила газопровід. Загалом, офіційний Київ повідомляє, що внаслідок атаки постраждало щонайменше 22 особи.

Посолка Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс після чергової нічної авіаатаки заявила у Twitter, “що більше Росія намагатиметься стерти Україну, то більше України буде”. Дипломатка придбала пам’ятну вишиванку у цей день. Раніше Сіммонс також однією з перших повідомляла про загибель української дитини від російських обстрілів у Міжнародний день захисту дітей.

Міжнародні ЗМІ цитують вислів президента України Зеленського про те, що “російська зброя та ненависть продовжують щодня забирати та нищити життя українських дітей”, які могли б “стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України”. Видання NPR також цитує заклик віце-прем’єр-міністерки України Ірини Верещук з проханням уявити масштаби цієї трагедії, коли загиблу 2-річну дівчинку вибирав з-під завалів будинку її власний батько, який під час обстрілів був на чергуванні, а його дружина залишалася з донькою вдома.

Перша леді України Олена Зеленська цього дня взяла участь у відкритті пам'ятника дітям, які загинули внаслідок російської агресії. Пам’ятний знак “маленьким янголам” відкрили у Харкові, а Зеленська у Twitter написала: “Ми вшановуємо їхню пам'ять, але це за межами нашого розуміння - діти повинні жити”.

"Ми повинні захистити кожну невинну дитину", - закликав засновник благодійного фонду Save Ukraine / "Спасемо Україну" Микола Кулеба.

Як повідомляв Голос Америки, члени Конгресу засудили депортацію українських дітей та вважають це ознакою геноциду.

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