В Україні стримано оцінюють підсумки брюссельських переговорів із Газпромом про транзит газу

В Україні стримано оцінюють результати переговорів про умови транзитного договору на постачання газу в ЄС з 2019 року, які відбулися напередодні в Брюсселі за посередництва Єврокомісії. Дія нинішнього контракту завершиться через рік і сторони шукають варіанти продовження транзиту.

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч озвучив керівництву НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" пропозицію щодо умов транзиту газу після 2019 року. "Час летить і годинник невпинно відраховує години. Кожного дня ми невпинно наближаємося до кінця 2019 року, коли закінчується нинішній контракт", - зазначив він.

Керівник російської делегації міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками переговорів заявив, що Росія готова зберегти транзит через Україну за дотримання деяких умов. Серед таких умов він згадав комерційно привабливу вартість транзиту та остаточне врегулювання судових суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Газпром продовжив фактично шантаж

Однак керівництво "Нафтогазу" назвало озвучені російськими урядовцями умови "шантажем". Директор з розвитку бізнесу компанії Юрій Вітренко пояснив, що таким чином передумовою укладення нового транзитного контракту "Газпром" фактично називає скасування рішення Стокгольмського арбітражу: "За думкою "Газпрому" це може статися або у разі відміни рішень Стокгольмського арбітражу в апеляційному суді, або у разі «мирової угоди» між Нафтогазом та Газпромом".

Керівництво "Нафтогазу" також не вбачає можливим продовження дії нинішніх транзитних контрактів, на чому наполягає "Газпром". Адже вони, за словами української сторони, не дають жодних гарантій обсягів транзиту.

​Українські урядовці відзначають як позитивний факт позицію європейських партнерів. "Україна виступає з ЄС єдиним фронтом: від 1 січня 2020 року транспортування газу має базуватися на нормах і правилах ЄС", - зазначила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль.

Збігаються позиції України і ЄС і у поглядах на рішення Стокгольмського арбітражу. "На вчорашній зустрічі була вперше зафіксована спільна позиція Європейської комісії та України щодо того, що згадане вище питання «відновлення балансу у стосунках між Нафтогазом та Газпромом» ВЖЕ вирішене у передбачений контрактом спосіб - в арбітражі і тепер справа лише за виконанням цього рішення", - говорить Юрій Вітренко.

Водночас, один із учасників переговорів в Брюсселі з української сторони міністр закордонних справ Павло Клімкін побачив спробу РФ затягти пошук рішення в справі транзиту і дочекатися результатів президентських виборів.

У Європейській комісії планують скликати наступну міністерську зустріч у травні цього року. Тим часом запропонували сторонам продовжити дискусії на рівні експертів.