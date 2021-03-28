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США вже зробили 140 мільйонів доз вакцин від Covid-19

Понад 140 мільйонів доз вакцин вже було зроблено США, повідомляють Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC).

За їхніми даними, загалом уряд розподілив по всій країні майже 181 мільйон доз вакцин виробництва трьох компаній - Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson&Johnson. Перші дві з них передбачають вакцинацію двома дозами.

Це означає, що за добу в країні здійснюють близька 3 мільйони ін'єкцій всіма трьома вакцинами, які дозволені до використання державною агенцією-регулятором.

Загалом в країні нині повністю вакциновано понад 15,1% населення, - повідомляє CDC. Принаймні одну дозу отримали майже 30%.

Джо Байден, коли став президентом, заявив своєю метою використати 100 мільйонів доз вакцини від Ковід-19 за свої перші 100 днів роботи у Білому домі. То ж його мета вже досягнена.

Американські фахівці у сфері охорони здоров'я рекомендують людям продовжувати носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, незважаючи на вакцинацію.

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