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“Вакцина від коронавірусу буде перед дуже особливим днем”, - Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу буде готовою зовсім незабаром. Про це він повідомив протягом прес-конференції у Білому домі, відповідаючи на питання журналістів.

Ми будемо мати вакцину зовсім скоро. Можливо, навіть перед дуже особливим днем. Ви знаєте, про який день я говорю.
Дональд Трамп, президент США

“Ми будемо мати вакцину зовсім скоро. Можливо, навіть перед дуже особливим днем. Ви знаєте, про який день я говорю”, - сказав Дональд Трамп.

Раніше в деяких американських ЗМІ з’явилась інформація, що вакцину готують до випуску ще до президентських виборів у США. Дональд Трамп також говорив про таку можливість.

Наразі два проекти з розробки вакцини, до яких залучені американські компанії, вийшли на свою фінальну стадію. А Центр з контролю і запобігання захворювань США попередив посадовців у сфері охорони здоров’я готуватися до розповсюдження вакцини уже наприкінці жовтня.

Я скажу, що не довіряла б Дональду Трампу - це має бути надійне джерело інформації. Я б не вірила його словам.
Камала Гарріс, кандидатка у віцепрезидентки США від Деморктичної партії

Своєю чергою, кандидатка у віцепрезидентки США від Демократичної партії Камала Гарріс поставила під сумнів заяви президента про готовність вакцини. “Я скажу, що не довіряла б Дональду Трампу - це має бути надійне джерело інформації. Я б не вірила його словам”, - сказала вона в інтерв’ю POLITICO.

Напередодні заяви Трампа у ВООЗ застерегли уряди країн від оприлюднення політично вмотивованої інформації щодо пандемії. “Намагання представити надто спрощені рішення для людей - це не довготермінова стратегія, яка переможе”, - сказав журналістам Майкл Раян, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

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Як американський програміст знайшов собі креативне хобі під час карантину. Відео

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