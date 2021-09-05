Ентоні Фаучі: третю дозу вакцини у США можуть схвалити до 20 вересня

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що третю дозу вакцини Pfizer, так звану “дозу-посилювач” можуть схвалити вже до 20 серпня. Про це він сказав у ефірі телеканалу CBS.

Фаучі додав, що незабаром після Pfizer можна очікувати схвалення третьої дози іншої американської вакцини - Moderna. При цьому він підкреслив, що США будуть ставитись до процесу максимально відповідально.

“Ми не будемо робити нічого, якщо це не отримає відповідного схвалення FDA (Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками, - ред.), а після цього - рекомендації Консультативного комітету з практик імунізації”, - заявив Ентоні Фаучі.

Раніше цього місяця в адміністрації Байдена заявили, що повністю щепленим вакцинами Pfizer та Moderna людям знадобиться третя доза-підсилювач за вісім місяців після того, як вони отримали другу дозу щеплення. Продовжити кампанію вакцинації у США там рекомендували від 20 вересня.

При цьому в Європейському Союзі кажуть, що наразі “нема нагальної потреби” масового щеплення третьою дозою від коронавірусу.

Водночас там зауважили, що додаткові дози можуть бути потрібні в окремих випадках. Наприклад, для людей з ослабленою імунною системою, або тих, в кого організм не відреагував належним чином на початкове щеплення.

В ЄС також наголосили на потребі вивчення додаткових даних, щоб визначитися з подальшими діями, коли йдеться про щеплення підсилюючими дозами вакцин від коронавірусу.

В матеріалі викорситані джерела CBS

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