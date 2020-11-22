Американців можуть почати вакцинувати від коронавірусу вже 11 грудня - представник уряду

Вакцинувати американців можуть почати вже 11 грудня - про це в ефірі CNN заявив голова урядової групи зі щеплення проти COVID-19 Монсеф Слауї.

У п'ятницю компанія Pfizer зробила запит до Управління з контролю за якістю харчів та ліків США для термінового затвердження їхньої вакцини проти коронавірусу, й зустріч відповідного нарадчого комітету управління призначено на 10 грудня.

Наш план полягає у тому, щоб могти відправляти вакцини на місця проведення щеплень протягом 24 годин з моменту затвердження, тож я очікую це, ймовірно, 11 чи 12 грудня

Це, за словами Слауї, означає, що вже наступного дня можуть почати вакцинацію населення. "Наш план полягає у тому, щоб могти відправляти вакцини на місця проведення щеплень протягом 24 годин з моменту затвердження, тож я очікую це, ймовірно, 11 чи 12 грудня", - сказав урядовець.

При цьому, йтися може лише про іммунізацію дорослих людей та підлітків. Для менших дітей, сказав Слауї, вакцину можуть затвердити лише в середині наступного року.

Раніше експерти заявляли, що перші дози вакцин отримають групи найвищого ризику, в першу чергу медпрацівники, а молоді та здорові зможуть отримати вакцину від COVID-19 лише в 2022 році, заявляли в ВООЗ.

Як повідомляв Голос Америки, нещодавно про успіхи у розробці вакцини від коронавірусу повідомляли американські фармацевтичні компанії Moderna, Pfizer, а також дослідники Оксфордського університету та AstraZeneca.

Водночас, раніше директор Національного інституту алергій та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що переконати вакцинуватись тих людей, які вважають, що коронавірус - це "фейкові новини", буде непросто.

Також, за словами головного інфекціоніста країни, для вироблення колективного імунітету, щонайменше 75% населення повинно або перехворіти на коронавірус, або отримати щеплення. Але до цього часу, наголосив він, люди повинні відповідально поставитися до свого здоров’я та здоров’я людей навколо.

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