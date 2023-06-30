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Попри бунт в Росії, "Вагнер" не послабив намірів експлуатувати африканські країни - Білий дім
США стурбовані дестабілізаційною діяльністю угруповання “Вагнер” в Африці. Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю заявив, що США мають інформацію про те, що “вагнерівці” допомогли організувати виведення миротворців ООН з африканської країни Малі, а перехідний уряд цієї країни за останні півтора року заплатив “Вагнеру” понад 200 мільйонів доларів.
За словами Кірбі, очільник “Вагнера” Євген Пригожин допоміг організувати відхід миротворчих сил ООН з Малі, відомих як MINUSMA.
“Нам відомо, що малійські високопосадовці працювали безпосередньо з людьми Пригожина, щоб повідомити генсека ООН про те, що Малі відкликала згоду на місію MINUSMA", - сказав Джон Кірбі.
У п'ятницю, 30 червня, Рада Безпеки ООН проголосувала за припинення місії у Малі. Раніше цього місяця Малі попросила миротворчі сили ООН залишити країну “негайно”, посилаючись на “кризу довіри” між малійською владою та десятирічною місією ООН. Перед тим тимчасовий президент Малі написав у Твіттер, що задоволений телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним, яку він назвав “прямою та щирою”.
Раніше цього тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції на чотири компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах та Центральній Африці та Росії через їхні зв'язки з групою “Вагнер”.
На брифінгу Кірбі зазначив, що США не бачать жодних ознак того, що "Вагнер" зменшує свій намір експлуатувати африканські країни, попри їхню спробу бунту на минулих вихідних у Росії.
“Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб усунути загрози, які представляє “Вагнер” в Африці. І ми також залишаємо відкритими додаткові можливості для притягнення “Вагнера” до відповідальності там чи будь-де, якщо ми виявимо, що вони продовжують здійснювати ці дестабілізуючі дії”, - сказав Джон Кірбі.
На питання, як позначиться на майбутньому “Вагнера” їхня невдала спроба бунту в Росії, Кірбі зауважив, що “ще занадто рано говорити, який стратегічний вплив матимуть ці події”.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, те як Путін реагує на спробу бунту в Росії "може вказати нам деякі індикатори того, що може статися".
"У будь-якому разі ми нічого не збираємося з цим робити, але ми безперечно хочемо оцінити це", - додав Міллі.
Коментуючи місцеперебування Пригожина, Джон Кірбі сказав: “У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо правдивою, щоб підтвердити його місцезнаходження. Ми бачили повідомлення від (лідера Білорусі Олександра) Лукашенка, що він перебуває в Білорусі, але ми не можемо це незалежно підтвердити”.
Представник Білого дому запевнив, що США продовжуватимуть притягати до відповідальності “вагнерівців” за “кричущі насильницькі, смертоносні та незаконні дії, які вони все ще здатні здійснювати”.
За оцінками експертів Атлантичної Ради, в чотирьох країнах Африки – Малі, Лівії, ЦАР та Судані, перебуває щонайменше 10 тисяч «вагнерівців».
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- Голос Америки
Повільний, але дуже цілеспрямований. У США прокоментували темпи українського контрнаступу
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що не здивований тим, що наступ української армії відбувається повільніше, ніж прогнозували. Про це він сказав під час розмови у Національному прес-клубі США у пʼятницю, 30 червня.
Відповідаючи на запитання про те, чи його турбує, що контрнаступ України триває надто довго і не демонструє достатнього прогресу, Міллі відповів: "Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це."
Він зазначив, що те, що "наступ відбувається повільніше, ніж люди прогнозували", його зовсім не дивує.
"Я казав, що цей наступ, який триває, до речі, він просувається неухильно, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля тощо. 500 метрів на день, тисяча, дві тисячі метрів на день тощо. Повільний поступ, але дуже цілеспрямований. Це відбувається. Але чи відбувається це повільніше, ніж могли передбачити комп'ютери чи люди? Так. Я говорив, це займе, 6-8-10 тижнів, це буде дуже складно, довго, і це буде дуже, дуже криваво, і ні в кого не має бути жодних ілюзій щодо цього. Україна виборює своє життя", - заявив Міллі.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США також наголосив, що українці воюють проти країни з населенням у 140 млн людей, дев’ятьма часовими поясами, великою армією, великою кількістю боєприпасів. Він зазначив, що США надають Україні стільки допомоги, скільки можливо, "але врешті-решт українські військові наступають через мінні поля та в окопи. І це буквально боротьба за життя. Тож так, це йде трохи повільно, але це частина суті війни".
Своєю чергою координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що США "продовжують робити все можливе, щоб допомогти їм (українцям, - ред.) у цьому контрнаступі".
Він також пояснив, чому контрнаступ України відбувається повільними темпами: "Будь-який студент історії чи військової стратегії скаже вам, що оборона є сильнішою формою війни. А тепер українці - в наступі, а росіяни - в обороні, і все це потрібно враховувати, коли ви думаєте про те, які в них справи. Вони досягли певного прогресу. І самі говорили про те, що це не так багато, як хотілося б. Але знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, і продовжували працювати".
Кірбі додав, що війна очевидно триватиме ще "тижні та місяці", і наголосив: "Що я можу прогнозувати, то це те, що Україна буде мати нашу підтримку, як сказав президент, стільки, скільки буде потрібно".
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- Голос Америки
Підтримка України і єдність НАТО. У Білому домі назвали пріоритети Байдена напередодні саміту альянсу
Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю розповів, на яких питаннях зосереджує свою увагу нині президент США Джо Байден - НАТО та Україна.
“Є дві речі, на яких президент справді зосереджений. Одна із них є єдність союзників. Саме тому на минулих вихідних одна з перших речей, які він зробив, – у міру розвитку подій (в Росії - ред.), – це поговорив телефоном з деякими з наших ключових союзників і партнерів, і підтримував (зв'язок) кілька днів, щоб бути певним, що ми всі маємо однакову перспективу. І друге, на чому він зосереджений, це робити все можливе, щоб наша підтримка України не похитнулась, і щоб це було очевидно, відчутно та дуже публічно, що ми продовжуємо підтримувати Україну”, - заявив представник Білого дому.
Джон Кірбі наголосив, що майбутнє України – в НАТО, але не уточнив, чи на саміті у Вільнюсі Україна отримає будь-які перспективи щодо членства.
“Ви знаєте, що в Бухарестській декларації було чітко сказано, що в майбутньому Україна стане членом НАТО, ця позиція залишається. Я не хочу випереджати, які саме дискусії триватимуть на саміті НАТО», – сказав Кірбі.
За його словами, на самміті НАТО у Вільнюсі, буде обговорюватися поточна ситуація, що розвивається на полі бою, а також йтиметься про підтримку України.
«Не лише зараз під час війни, коли вони воюють, а й про підтримку України, з точки зору того, якими б не були їхні оборонні вимоги у післявоєнний період», - сказав координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.
У чому Кірбі впевнений, це у тому, що питання України “буде домінуючим на саміті у Вільнюсі”. На уточнювальне питання журналістів, чи НАТО надасть Києву перспективи членства, він відповів: “Коли йдеться про членство в НАТО, я просто не можу, я не буду випереджати це”.
Джон Кірбі також розповів, що члени НАТО на саміті у Вільнюсі обговорять “післявоєнну Україну, з точки зору потреб самооборони, тому що незалежно від того, коли і як це закінчиться, Україна буде все ще мати довгий кордон з Росією, і вони все ще матимуть значні зобов’язання щодо безпеки перед своїм народом”.
Як повідомляв Голос Америки, Україна наполягає, що на саміті у Вільнюсі вона має отримати чіткий сигнал про те, як вона зможе стати членом НАТО. Дискусії щодо питання членства тривають серед членів альянсу – всі вони погодилися, що Україна стане членом НАТО, але не можуть домовитися про деталі цього процесу та можливу дату вступу.
Саміт НАТО у Вільнюсі має відбутися 11-12 липня цього року.
"Ми посилюємо заклики до всього НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", – премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Відео
"У зв'язку з наміром Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі ми посилюємо заклики до всього НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing… Ми заявляємо про наше бажання швидко діяти з цього приводу", – премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
- Голос Америки
До 96% українців, які перебувають в Україні, не бажають виїжджати зі своїх міст – опитування IRI
Більшість українців, які наразі перебувають вдома, не планують покидати свої громади ні після війни, ні під час неї. Від 45% до 61% планують залишитися у своєму місті, навіть якщо війна погіршить ситуацію поблизу. А 87% - 96% жителів кожного з опитаних міст в Україні заявили, що не будуть виїжджати зі свого міста після війни. Йдеться про мешканців 21 міста, де безпекова ситуація дозволяє роботу соціологів.
Від 45% до 61% планують залишитися у своєму місті, навіть якщо війна погіршить ситуацію поблизу.
Такими є результати опитування, проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI). Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Було опитано 16 800 респондентів у 21 місті України, тож ідеться про один з найбільш повних доступних зрізів громадської думки в Україні, стверджують в IRI.
Як повідомляв Голос Америки раніше, станом на червень 2023 року у Європі зафіксовано майже 6 мільйонів українських біженців. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі загалом є 6,34 мільйони біженців з України.
Українці вірять у багатообіцяюче майбутнє
Переважна більшість опитаних українців вірять у багатообіцяюче майбутнє, схвалюють дії місцевого самоврядування та планують залишатися у своїх рідних містах, свідчать організатори опитування, проаналізувавши отримані результати.
“Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку Росії, свідчить про їхню рішучість”, – прокоментував опитування Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI у Євразії. На його думку, це також є свідченням довіри людей до місцевого самоврядування “у дуже складні часи”.
74% - 90% громадян бачать своє майбутнє “скоріше обнадійливим”.
74% - 90% громадян у всіх опитаних муніципалітетах бачать своє майбутнє “скоріше обнадійливим”. Від 50% до 82% також вважають, що їхнє місто рухається в правильному напрямку (у 18 з 21 муніципалітетів).
Опитування було проведено соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру опитувальних досліджень Міжнародного республіканського інституту в 21 місті України (Київ та обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести опитування) у період між 21 квітня та 22 травня 2023 року шляхом особистих інтерв’ю вдома у респондентів.
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