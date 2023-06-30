Попри бунт в Росії, "Вагнер" не послабив намірів експлуатувати африканські країни - Білий дім

США стурбовані дестабілізаційною діяльністю угруповання “Вагнер” в Африці. Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю заявив, що США мають інформацію про те, що “вагнерівці” допомогли організувати виведення миротворців ООН з африканської країни Малі, а перехідний уряд цієї країни за останні півтора року заплатив “Вагнеру” понад 200 мільйонів доларів.

За словами Кірбі, очільник “Вагнера” Євген Пригожин допоміг організувати відхід миротворчих сил ООН з Малі, відомих як MINUSMA.

“Нам відомо, що малійські високопосадовці працювали безпосередньо з людьми Пригожина, щоб повідомити генсека ООН про те, що Малі відкликала згоду на місію MINUSMA", - сказав Джон Кірбі.

У п'ятницю, 30 червня, Рада Безпеки ООН проголосувала за припинення місії у Малі. Раніше цього місяця Малі попросила миротворчі сили ООН залишити країну “негайно”, посилаючись на “кризу довіри” між малійською владою та десятирічною місією ООН. Перед тим тимчасовий президент Малі написав у Твіттер, що задоволений телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним, яку він назвав “прямою та щирою”.

Раніше цього тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції на чотири компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах та Центральній Африці та Росії через їхні зв'язки з групою “Вагнер”.

На брифінгу Кірбі зазначив, що США не бачать жодних ознак того, що "Вагнер" зменшує свій намір експлуатувати африканські країни, попри їхню спробу бунту на минулих вихідних у Росії.

“Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб усунути загрози, які представляє “Вагнер” в Африці. І ми також залишаємо відкритими додаткові можливості для притягнення “Вагнера” до відповідальності там чи будь-де, якщо ми виявимо, що вони продовжують здійснювати ці дестабілізуючі дії”, - сказав Джон Кірбі.

На питання, як позначиться на майбутньому “Вагнера” їхня невдала спроба бунту в Росії, Кірбі зауважив, що “ще занадто рано говорити, який стратегічний вплив матимуть ці події”.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, те як Путін реагує на спробу бунту в Росії "може вказати нам деякі індикатори того, що може статися".

"У будь-якому разі ми нічого не збираємося з цим робити, але ми безперечно хочемо оцінити це", - додав Міллі.

Коментуючи місцеперебування Пригожина, Джон Кірбі сказав: “У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо правдивою, щоб підтвердити його місцезнаходження. Ми бачили повідомлення від (лідера Білорусі Олександра) Лукашенка, що він перебуває в Білорусі, але ми не можемо це незалежно підтвердити”.

Представник Білого дому запевнив, що США продовжуватимуть притягати до відповідальності “вагнерівців” за “кричущі насильницькі, смертоносні та незаконні дії, які вони все ще здатні здійснювати”.

За оцінками експертів Атлантичної Ради, в чотирьох країнах Африки – Малі, Лівії, ЦАР та Судані, перебуває щонайменше 10 тисяч «вагнерівців».