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“Вагнерівці на Балканах”: Кремль знову намагається лякати Захід
ЗМІ Сербії активно обговорюють тему ймовірної присутності у країні найманців із групи“Вагнер”. Президент Сербії Александр Вучич цього тижня в інтерв'ю місцевому телеканалу Happy Television зажадав припинити вербування вагнерівцями громадян країни для участі у війні Росії з Україною.
Як інформує Сербська служба Голосу Америки, Кримінальний кодекс країни забороняє участь своїх громадян у закордонних війнах. Примітно, що саме у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, до законодавства Сербії було додано два нові кримінальні злочини – «участь у війні в іноземній державі» та «організація участі у війні в іноземній державі».
Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле під час свого турне Балканами висловив занепокоєння з приводу ймовірних спроб вербувати солдатів у Сербії на війну в Україні.
У згаданому телеінтерв'ю президент Вучич запитує: «Чому ви, з „Вагнера“, кличете когось із Сербії [вступити до ПВК], хоча знаєте, що це проти наших правил? Скільки людей ми втратили у різних війнах?... Збережімо нашу країну і наш народ… Я пишаюся тим, що ми вільна та лібертаріанська країна».
Піар «вагнерівського десанту» на Балканах виявився невдалим
Згаданій заяві Вучича передувала низка кроків з боку Кремля.
Напередодні контрольований Кремлем пропагандистський канал RT запустив онлайн-мовлення та новинний сайт сербською мовою - RT Balkan.
Головна редакторка останнього Олена Мілінчич оголосила, що новий проект «висвітлюватиме найбільш актуальні регіональні та світові події з альтернативної точки зору», повідомило видання Mediasat.info.
Пізніше у кількох ЗМІ Сербії та регіону з'явилася інформація про можливу присутність російських найманців на півночі Косова. Повідомлялося, що біля барикад, зведених там сербами у грудні 2022 року, були найманці з військової групи «Вагнер».
Аналогічні заяви зробив і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті. Однак, незважаючи на всі заяви, присутність російських найманців на півночі Косова не була офіційно підтверджена.
«Це повна брехня, що члени російського воєнізованого угруповання «Вагнер» [були] на барикадах у Косово», - заявив президент Сербії в інтерв'ю все тому ж каналу TV Happy, повідомило агентство FoNet.
На думку Руслана Трада з «Атлантичної Ради», дійсно «Сербії ніколи не була вигідна “реальна” ескалація - ні в Боснії, ні в Косово. Белграду вигідно створювати "враження, що йде ескалація". Ця гра Вучича сприяє розвитку відносин із Заходом, а зовсім не з Росією, якій потрібен саме справжній конфлікт на Балканах, оскільки він вписується в її політику, особливо на тлі війни в Україні».
Тим часом RT Balkan відкрито опублікувало на своєму сайті оголошення вагнерівців про вербування бійців в Україну, в якому йшлося про те, що їм буде запропоновано «більше ніж привабливі» умови.
«ПВК “Вагнер” завжди була не тільки бойовим формуванням, а й «брендом для пропагандистських кампаній з поширення паніки» через їхню сумнозвісну репутацію. Оскільки ця група “присутня” у Сирії та Африці, їхнє ім'я відоме у всьому світі, тому використання ПВК “Вагнер” для пропаганди очевидне: це працює як страшилка. Нещодавні кадри страти “екс-вагнерівського” найманця та подальша доставка закривавленої кувалди в ЄС дозволяють припустити, що група насолоджується увагою та своєю поганою славою, намагаючись налякати та впливати на інших”, - переконаний Роман Осадчук з Лабораторії цифрової криміналістики “Атлантичної ради”.
Нова «пропагандистська» п'єса з тими самими «акторами»
На думку Філіпа Сейба, почесного професора Університету Південної Каліфорнії у зв'язку з «природною втомою світової спільноти від інформації про войовничі дії Кремля», увага до самої його агресивної риторики почала згасати. Москва останніми місяцями 2022 року виступила з традиційним «радянським наративом» про протистояння «колективного Заходу та Росії», намагаючись почати експортувати «жах загальної війни», використовуючи свої глобальні пропагандистські медіа, про що розповідала Російська служба «Голосу Америки».
З цим згоден Роман Осадчук: «Якщо на початку війни в Україні з боку Росії був “калейдоскоп” дивних та фантасмагоричних “приводів” для пояснення її початку, то тепер Кремль, очевидно, вирішив, що “настав час” для масштабного “мілітаристського” контенту”.
Проте Балкани – специфічний регіон. Історично правлячі еліти тут завжди вважали за краще вичікувати, розуміючи, що вони перебувають на перехресті інтересів і між зонами впливу. Так Сербія, уявляючи себе «братським» народом Росії, завжди розвивала співпрацю і з Китаєм, і із західними країнами.
Руслан Трад, науковий співробітник DFRLab «Атлантичної Ради» поставив під сумнів ефективність пропагандистської кампанії Кремля, що проводиться на Балканах і у всій Південно-Східній Європі.
«Виникає наступне питання – чи є тут [у російської пропаганди] реальний «вихлоп»? Наприклад, судячи з “проросійських” заяв, у такій країні, як Болгарія, має бути вкрай “проросійське населення”, проте минулорічні опитування показали, що через війну в Україні понад 50% населення негативно ставляться до політики Кремля», - зазначив він.
Пряма та очевидна загроза
Руслан Трад вважає, що і «для самого сербського лідера має бути очевидною одна з найбільших проблем: можливість повернення людей з досвідом бойовиків-найманців назад до Сербії».
«Ці “військовослужбовці” є частиною ідеологічного наративу, який Кремль давно “сіє” у Сербії і на Балканах, тобто коли вони їдуть на Донбас, то їдуть не лише за грошима, а навпаки - найчастіше через ідеологічні міркування. Після повернення такі люди вступають у ветеранські організації, які є носіями воєнізованої, шовіністичної культури. Люди з цього сегменту суспільства рідко виходять з таких кіл, тому у багатьох країнах, у тому числі й у Сербії, за ними ведеться стеження», - наголосив Руслан Трад.
Високою є загроза і від постійної присутності «вагнерівців» у Сербії. Роман Осадчук нагадав, що вони «глибоко інтегровані в систему Міноборони РФ та використовують можливості, техніку та засоби Збройних сил Росії».
Руслан Трад переконаний, що «Кремль може спробувати вплинути на більш екстремістські угруповання серед правлячої еліти Сербії та сусідніх країн, щоб таки спробувати схилити шальки терезів у бік політичної ескалації».
А за даними видання Politico «ПВК Вагнер» розпочала в Сербії «операції щодо протидії зусиллям, спрямованим проти путінського режиму з боку російськомовної діаспори».
Багато хто в Європі вже називають ПВК “Вагнер” «особистою армією Путіна». Проєвропейська опозиція в Сербії наполягає, що діяльність ПВК “Вагнер” спрямована «проти конституційного порядку та законів Сербії», повідомила російська газета Комерсант.
Крім того, «Бєлградський форум за безпеку та демократію» закликав владу «у найкоротший термін заборонити діяльність цієї ПВК на території Сербії, відкликати ліцензії у всіх ЗМІ, які її рекламують, та притягнути до кримінальної відповідальності всіх, хто сприяв їй у Сербії», інакше, за словами представників форуму, можна буде вважати, що влада Сербії «відмовилася від євроінтеграції» і погодилася з «ганебною роллю останнього російського сателіту в Європі».
У недавньому інтерв'ю Сербській службі «Голосу Америки» Леон Гартвелл, аналітик вашингтонського Центру аналізу європейської політики підкреслив: «З огляду на російську агресію проти України і ту роль, яку відіграла в ній “група Вагнера”, набагато більше уваги необхідно приділяти зловмисній російській присутності в інших частинах світу. У світлі чергової можливої хвилі російської військової мобілізації важливо розглянути та розібратися у тому, як усунути цю загрозу. Я думаю, що це ще одна можливість подати сигнал Александру Вучичу про те, що йому настав час вибрати сторону”, - вважає Гартвелл, який також є старшим науковим співробітником аналітичного центру IDEAS Лондонської школи економіки.
У публікації використано матеріали Сербської і Російської служб Голосу Америки
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Головна проблема ООН - право вето в Радбезі і те, що Росія його використовує у вузьких національних інтересах, - посол ЄС в ООН
З початку повномасштабного російського вторгнення Європейська комісія та країни Європейського Союзу надають значну підтримку Україні. У грудні Європейська рада погодила надати Україні фінансову допомогу на суму у 18 млрд євро, які Київ отримає впродовж 2023 року. Минулого року ЄС вже підтримав Україну на суму 19 млрд євро.
ЄС допомагає Україні не лише фінансово та впровадженням економічних санкцій щодо країни-агресорки, а й політично, у першу чергу в Організації об’єднаних націй та її інституціях. Голосом ЄС в ООН є посол Улоф Скоог.
Досвідчений дипломат очолює представництва ЄС в ООН в Нью-Йорку з грудня 2019 року. До цього Скоог був постійним представником Швеції в ООН і виконував обов’язки голови Комісії ООН з розбудови миру, а також головував у Раді Безпеки ООН. У Брюсселі Скоог очолював Комітету з питань політики та безпеки ЄС, координуючи спільну зовнішню політику та політику безпеки ЄС.
В розмові з Іриною Соломко постійний представник ЄС при ООН розповів, як ООН протидіє Росії, які недоліки має система ООН та чому Росія не буде позбавлена членства в Раді Безпеки та ООН, а також про підтримку Україні з боку ЄС та ООН
Ірина Соломко: Минулого тижня тема війні в Україні знову лунала у залі Ради Безпеки ООН. Виступаючи під час засідань, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що наразі мета України домогтися прийняття двох резолюцій – щодо створення спеціального трибуналу та щодо «формули миру». Яке ваше бачення щодо прийняття цих двох документів?
Улоф Скоог: Спочатку я би хотів оцінити ці засідання. Так, по суті, вони не приводять до прийняття рішень, проте мають цінність, бо Україна може представити свою позицію щодо того, що відбувається в реальному житті українців. І хоча серед членів є різні погляди, я вважаю, дуже важливо бачити, наскільки ізольованою є Росія. І хоча не всі говорять усе те, що має бути сказане про засудження дій Росії та підтримку Статуту ООН, немає нікого у Радбезі, хто цитує або підтримує те, що говорить Росія.
Що стосується резолюцій, вони будуть розглядатися Генеральною Асамблеєю ближче до 24 лютого, річниці вторгнення. Важливо мати тактику та розуміти, які саме положення підтримає ширше коло країн. Також важливо для голосування і те, що відбуватиметься в Україні.
Наступним кроком має бути голосування за резолюцію щодо відповідальності за скоєні злочини
Якщо російський наступ на мирних жителів буде продовжуватися, логічно прийняти рішення, які посилюють відповідальність за злочини. Ми вважаємо, що Генеральна Асамблея є вираженням міжнародної громадської думки, яка засуджує те, що відбувається, а також дає чітке розуміння: ті, хто чинять ці злочини заплатять за них ціну, сподіваюся, в тому числі, і в Москві. Тому наступним кроком, на моє переконання, має бути голосування за резолюцію щодо відповідальності за скоєні злочини.
І.С.: Це важливе питання, адже Україна веде перемовини щодо цієї резолюції з минулого року, проте, досі не усі країни-члени ЄС публічно висловилися на її підтримку. Чому?
У.С.: Тут є різні пояснення. До речі, я не кажу, що резолюція, яка б також торкалася мирної ініціативи або плану з десяти пунктів президента Зеленського, не могла бути винесена на голосування. Все буде залежати від того, якою буде ситуація у лютому. Щодо позиції Європейського Союзу, ми 27 країн, заявили, що віримо у притягнення до відповідальності: чи через спеціальний трибунал, чи змішаний трибунал, чи що б там не було. Ми досі ведемо перемовини з Україною щодо формату. Тому у Європейського Союзу взагалі немає питання, чи маємо ми рухатися вперед у цьому напрямку. Проте, також правда, що окрім цієї дискусії про злочин агресії, ведеться дуже важлива робота Міжнародним кримінальним судом. І ми робимо багато, щоб її підтримати. А також допомогти українським органам зібрати та задокументувати докази, які врешті-решт будуть представлені у Міжнародному кримінальному суді. Тому це питання нюансів. Чи найкраще створити новий трибунал? Чи має це бути гібридний трибунал? І довкола цього як раз і тривають розмови.
І.С.: Як ви думаєте, чи робить ООН достатньо для притягнення Росії до відповідальності?
У.С.: Я думаю, що ми могли б зробити більше. І, звісно, враховуючи те, що Росія замість того, щоб скорочувати та зменшувати свої атаки, фактично посилює їх, ми вочевидь не надто ефективні. Але я завжди вважав, що існують обмеження щодо можливостей Організації Об’єднаних Націй, враховуючи, що Росія має право вето в Раді Безпеки. Бо Рада Безпеки має потужні повноваження. Але вона не зможе їх використовувати через право вето, яке блокує кроки які може зробити ООН. Наші амбіції разом з Україною, спробувати зробити якомога більше, щоб протистояти діям Росії через використання міжнародної громадської думки. Зокрема, показувати, що Росія – ізольована. Це частина того, що ми намагалися зробити. Проте, ми вже маємо інструменти, зокрема Міжнародний кримінальний суд, які вже працюють, і ми маємо надати їм практичну та політичну підтримку, щоб вони могли виконувати свою роботу. А далі побачимо, наскільки ми зможемо просунутися з наступною резолюцією.
І.С.: Ви вже згадували дебати Радбезу щодо верховенства права, які були минулого тижня. Але слухаючи їх, українці, перш за все, бачать представника Росії, а РФ відмовляється виконувати рішення міжнародного суду ООН, який є частиною цієї систем. Про яку відповідальність тоді може йти мова?
Справедливість завжди працює надто повільно, але вона працює. І в багатьох конфліктах злочинці притягуються до відповідальності з часом
У.С.: Коли Рада Безпеки заблокована, є обмеження. Адже вона – орган, який, зазвичай, забезпечує виконання рішень. Тому ми маємо відсутній елемент у міжнародній архітектурі. Але це не означає, що ми без інструментів. Бо справедливість завжди працює надто повільно, але вона працює. І в багатьох конфліктах злочинці притягуються до відповідальності з часом. Ви бачите Міжнародний суд у Гаазі, Міжнародний кримінальний суд, є звинувачення, є люди, які відсиділи свій термін і яких заарештували. Тож нам доведеться підтримувати цю роботу. Покарання станеться не завтра і не сьогодні, але ми сподіваємось, що правосуддя здійсниться.
І.С.: Повертаючись до членства Росії у Раді Безпеки. Була заява міністра Кулеби, що Росія незаконно зайняла місце Радянського Союзу в Радбезі та ООН. Україна почала цю розмову, сподіваючись, що повноваження Росії будуть, як мінімум, призупинені. Наразі серед країн-членів, ця ідея не має великої підтримки. Яка ваша позиція з цього питання?
У.С.: Я представляю ЄС в ООН, і я не буду захищати ООН з усіма її недоліками та проблемами, одна з них те, що право вето має така країна, як Росія. Це, звичайно, недолік системи. Але ми повинні робити найкраще, використовуючи те, що маємо.
ООН самостійно не зможете вирішити ситуацію в Україні. Але може допомогти в комплексі з тим, що робить, наприклад ЄС: надання зброї, санкції проти Росії… Тобто ми намагаємося просто мобілізувати усі механізми, які маємо.
Проте, повертаючись до вашого питання. Я чув ці дебати, я думаю, що всі розуміють позицію України щодо цього. Проте, частина того, що ООН робить, полягає як раз в тому, щоб мати цей майданчик для розмови, щоб змусити Росію пояснити або спробувати пояснити, або захистити те, що вона робить. І у цьому є цінність. Бо це створює тиск на Росію.
Так, Росія є постійним членом. Ви можете ставити під сумнів процедуру його набуття. Але єдине, що ми маємо сьогодні, це – ООН з її недоліками, і ми повинні працювати в цих рамках, що ми і робимо.
І.С.: Отже, позбавлення Росії…
Я розумію, що українська позиція полягає в тому, що росіяни незаконно отримали крісло, але я не бачу реальних подальших кроків
У.С.: Хто буде це робити? Я розумію, що українська позиція полягає в тому, що росіяни незаконно отримали крісло, але я не бачу реальних подальших кроків. Ми дуже критично ставилися до Росії після війни в Грузії, анексії Криму в 2014 році, того, що вона зробила в Сирії. Ми засуджували один крок за іншим. Але ми маємо також визнати, що Росія має постійне місце в Раді Безпеки. І ми просто намагаємося підвищити ціну відплати за те, що вона робить в Україні.
І.С.: Проте, окрім юридичних аспектів цієї проблеми є ще й моральні. Адже такі аморальні дії постійного члена Радбезу, який ветує резолюції щодо власної агресії, підривають довіру до системи ООН як такої?
Ми маємо визнати, що Росія має постійне місце в Раді Безпеки. І ми просто намагаємося підвищити ціну відплати за те, що вона робить в Україні.Улоф Скоог, посол ЄС при ООН
У.С.: Так, я погоджуюся, саме тому інші органи ООН стають більш впливовими та важливими, у тому числі і Генеральна Асамблея, де кожна країна має право голосу. Але якщо ви подивитеся на країни-члени, ви побачити низку держав, які не представляють свій народ, бо вони не були обрані демократичним шляхом. І це недолік, бо ООН в цьому контексті не має критерію щодо членства. Але точно є попит на існування таких організацій, як ООН, де усі нації збираються разом, незалежно від того демократичні вони чи ні.
На мою думку, головною проблемою є право вето, і той факт, що воно використовується Росією, аби захистити дуже вузькі національні інтереси.
І.С.: Не менш важлива проблема, яка виникла через повномасштабне вторгнення – це загроза продовольчій безпеці. Питання частково було вирішене шляхом підписання зернової угоди, проте її дія закінчується у березні. Чи буде вона продовжена?
У.С.: Ми сподіваємося, що Росія зрозуміє, що це також в її інтересах продовжити цю угоду. Я бачив новини про те, що добриво, яке експортує Росія в рамках цієї угоди, принесло їй великий прибуток. Росія не слухає нас, не слухає Київ. Але я думаю, що вона прислухається до того, що говорить решта світу, бо вона все ж таки намагається зберегти хоча би кілька партнерів, аби не спалити усі мости. Вона шукає нові ринки, бо ми закрили для неї наші ринки. Вона також уважна до голосів країн, що розвиваються, і глобального півдня. Ці країни вже наполягали на тому, щоб Москва не виходила з угоди та не зривала експорт зерна з України. Це трапилося у листопаді, коли ця дискусія звучала востаннє. Я думаю, що Росія почула це повідомлення. Тому сподіваюся, що ця логіка переважатиме під час прийняття рішення щодо продовження угоди.
І.С.: Чи є потенціал не лише для продовження угоди, а й збільшення обсягів?
У.С.: Так, наскільки я розумію, є можливості для розширення експорту, адже зараз ми не досягнули максимальної потужності. Отже, необхідно чинити тиск на Росію, щоб вона погодилася з тим, що цей механізм має розшириться, щоб ми могли досягнути позначку у сім мільйонів тонн зерна щомісяця замість чотирьох, які є зараз.
І.С.: Війна в Україні показала слабкі сторони не лише ООН, а й ЕС, коли, зокрема Угорщина, по суті, блокувала прийняття санкцій щодо Росії.
У.С.: Президент Путін повністю прорахувався у багатьох сферах, у тому числі щодо Європейського Союзу. Він не розумів, що своїми діями він створив багато єдності всередині ЄС. І незважаючи на те, що в Євросоюзі завжди є дискусія, перш ніж ми приймаємо кожен пакет санкцій, заходи, яких ми вживаємо проти Росії, є надзвичайно потужними, особливо якщо враховувати їхню ціну для країн ЄС та бізнесу. Тому я не хочу вказувати на ту чи іншу країну, завжди будуть внутрішні дискусії, але те, що Європейському Союзу вдалося зробити в цьому напрямку досить дивовижно. Тому солідарність нашого населення в усіх країнах ЄС є дуже сильною, і я сподіваюся, що вона залишиться такою й надалі.
І.С.: Коли ми можемо очікувати наступний пакет санкцій, адже, поки незважаючи на дев’ять попередніх російська економіка тримається і війна триває?
У.С.: Обговорення наступних санкцій відбувається в Брюсселі серед держав-членів, тож я не можу це коментувати. Проте можу запевнити, що є тверде зобов’язання, що поступово тиск буде посилюватися, і вплив на економіку буде все більш руйнівним. Звичайно санкції, які географічно обмежені територією ЄС, це не увесь світ. Тому в ідеальному світі це були би санкції ухвалені Радою Безпеки, які були б обов’язковими для виконання кожною країною світу. Це не наш випадок, тому Росія змогла диверсифікувати та знайти інші ринки для деяких своїх товарів. І це частково пояснює, чому наслідки санкцій ЄС не були такими миттєвими чи сильними, як хотілося. Але вони впливають, ви бачите, що російська економіка відчуває їхній вплив.
Російське вторгнення в Україну змусило Захід сприйняти міжнародну клептократію як стратегічну загрозу – експерти
У результаті російського вторгнення в Україну демократичні країни значно збільшили свої зусилля у боротьбі з міжнародними кримінальними мережами корумпованих політиків, які обкрадають свої країни та ховають гроші переважно на Заході. Але і клептократи стали більш винахідливими, тим більше, що деякі країни «не задають зайвих запитань», кажуть дослідники.
Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина привернули особливу увагу на тлі посилення західних санкцій проти Росії, сказала Джоді Вітторі з Джорджтаунського університету, яка є співавторкою дослідження «Клептократична адаптація: наступні кроки в боротьбі з клептократією», презентацію якого організував у п’ятницю, 20 січня, Національний фонд демократії (NED) у Вашингтоні.
Як наголосила Вітторі, обидві країни внесені до списку Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF) «через те, що вони активно залучені у відмивання грошей» та через те, що їхні фінансові системи потенційно можуть використовувати терористи.
«Не тому, що вони є потенційними каналами фінансування тероризму, а тому що їхня система дуже відкрита для цього. Ми бачили багато яхт, літаків і такого іншого, що приземляється в обох країнах. Багато вказівок на те, що це було відносно гостинне місце, принаймні багато запитань вони не ставлять, коли з’являються російські олігархи та їхні гроші», – каже Вітторі.
Вона додає, що за даними часопису Economist у 2021 році росіяни були на восьмому місці серед покупців нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах, а у 2022 році, коли було введено санкції, вони стали номером один.
Як каже Вітторі, у випадку Туреччини це – особлива проблема для Заходу, тому що ця країна є членом НАТО, і якщо країни Альянсу хочуть прийняти Фінляндію та Швецію, Анкара має це схвалити. З іншого боку, Туреччина допомагає Україні зброєю, не пропустила через Босфор російські військові кораблі до Чорного моря.
«Тому, якщо ми захочемо, наприклад, натиснути на Туреччину, щоб вона не допомагала росіянам уникати санкцій, це може зашкодити більшим стратегічним цілям Заходу, включно зі захистом України», – зауважує дослідниця.
Подібна ситуація і з ОАЕ – це стратегічно важлива країна, в якій розташовані американські та французькі морські бази, каже Вітторі.
У зв’язку з війною, за якою, як кажуть експерти, значною мірою стоять гроші російських олігархів, демократичні країни відчули серйозну загрозу, яку несуть брудні гроші, говорять західні дослідники, що вивчають боротьбу з «транснаціональною клептократією».
«Вторгнення в Україну дещо заплутало картинку та, принаймні спочатку, змінило фокус уваги демократій, які відчули загрозу транснаціональної клептократії. Вторгнення показало цю реальну небезпеку. З якоїсь туманної субстанції, з приводу якої ми «занепокоєні», вона перетворилася на справжню, провідну проблему», – сказав Метью Пейдж з Фонду Карнегі за міжнародний мир, другий співавтор дослідження.
Пейдж, який має багатолітній досвід у вивченні шляхів, якими збагачуються та приховують своє багатство корумповані політики від Росії до Нігерії, каже, що і цього року міжнародна клептократія змінювала схеми, фірми, країни, де вони переховують свої статки. Але зусилля та швидкість вжиття нових заходів з боку світових демократій, за словами Пейджа, все ж викликали, принаймні на початку, певний дискомфорт у «багатьох тих клептократичних áкторів, багато з яких стали самовдоволеними після років фактичної безкарності або відносно незначного тиску з боку демократій».
Як каже Пейдж, клептократи з авторитарних країн постійно шукають нові схеми, як заховати свої награбовані гроші, і випереджають у цьому не лише правоохоронні органи, але і журналістів-розслідувачів, і представників громадянського суспільства.
За словами Пейджа, західні країни відчули з боку глобальної корупції стратегічну загрозу – небезпеку «рівня глобальної зміни клімату, чи такої, яку становив прихід до влади фашистів у середині ХХ століття». Бо глобальна корупція крім прямих збитків, які вони завдає, руйнує демократію зсередини, підточує її основи.
- Голос Америки
США передали Раді Безпеки ООН докази того, що Північна Корея постачає зброю Росії для війни проти України – Кірбі
США передали до Ради Безпеки ООН інформацію про передачу зброї з Північної Кореї російській «Групі Вагнера» для використання у війні проти України, повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
«Ми вважаємо, що найголовніше – це спробувати зупинити цей потік підтримки з боку Північної Кореї до Росії», – сказав Кірбі у розмові з кореспонденткою англомовної служби «Голосу Америки» у п’ятницю ввечері.
Кірбі наголосив, що США закликають КНДР «негайно припинити ці поставки, бо вони порушують існуючі резолюції Ради Безпеки ООН».
Ще однією причиною звернення до Ради Безпеки ООН було те, що, за словами Кірбі, «північнокорейці просто нахабно брехали про свою підтримку Росії».
«Вони кажуть, що не роблять цього. Вони стверджують, що не мають до цього відношення. І сьогодні ми вважали важливим у зв’язку з нашими розмовами в ООН викласти очевидні докази того, що насправді вони підтримують Росію зброєю та боєприпасами», – сказав Кірбі.
Раніше у п’ятницю Кірбі повідомив, що США включають російську «Групу Вагнера» до переліку міжнародних злочинних організацій за дії, що створюються «трансконтинентальну загрозу», включаючи низку тяжких злочинів.
Наприкінці грудня минулого року Кірбі повідомив, що Північна Корея поставила Росії протипіхотні ракети, які оплатила «Група Вагнера», яка використовуватиме їх для ведення війни в Україні.
Посилаючись на нещодавно розсекречену інформацію, Кірбі зазначив, що поставка відбулася у листопаді. Північна Корея, за його словами, поставила в Росію для використання «Групою Вагнера» піхотні ракети та снаряди.
У листопаді Білий дім заявив, що Пхеньян таємно постачає Росії «значну кількість» артилерійських снарядів. Північна Корея заявила, що ніколи не мала угод на постачання зброї до Росією і не планує це робити.
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