Розслідування BBC викрило масштаби діяльності ПВК "Вагнер"

У планшеті, який імовірно належав російському найманцю в Лівії, знайдені деталі операцій ПВК «Вагнер» у кількох країнах світу. Серед документів - карта мінних полів передмістя Тріполі, позивні учасників боїв в Лівії, розташування позицій протиборчих сил. Відповідні знахідки оприлюднив британський телеканал BBC. У пам'яті планшета були виявлені десятки файлів, які доводять участь російських найманців в бойових діях в країні.

"Як завжди, Росія демонсутрує повну зневагу до правил ведення війни (страти в'язнів, серед інших військових злочинів). Мало що можна зробити щодо дій Росії у Лівії, але західні країни мають припинити очікувати, що Росія буде дотримуватись інших свої забов'язань", - коментує знахідки американський оглядач Геннадій Рудькевич.

Як відзначає журналіст-розслідувач Роланд Оліфант, матеріал BBC переважно підтверджує вже відому інформацію, що найманці з ПВК "Вагнер" добре озброєні і є частиною уряду Росії, які вбивають в'язнів і широко використовуються у світі.

За словами одного з колишніх бійців «Вагнера», з яким вдалося зв'язатися BBC, в Лівії постійно перебували до тисячі бійців ПВК. Велика їх частина могла бути виведена із зони конфлікту після підписання перемир'я між учасниками громадянської війни. Однією з умов світу було виведення іноземних бійців, які воювали за основні сторони конфлікту.

Одна з позначок на карті з планшета вказує, що у зоні боїв у Лівії знаходилася база "Троя". Таку ж назву мав один з підрозділів російських сепаратистів в Донецькій області України. "Відрядження" в інші зони конфліктів після Донбасу - звичайна практика для ПВК "Вагнера", відзначає BBC.

Крім планшета редакція Бі-бі-сі отримала заявку на отримання озброєння і техніки російською мовою, датовану 19 січня 2020 року.

Як відзначається, на думку експертів, озброєння запитані ПВК є у наявності лише у військових Росії.

У розпорядженні BBC також є заявка на поповнення пошкодженої техніки "Вагнера" в Мозамбіку. Документ звертається до російської компанії "Євро Поліс", яка займалася розробкою нафтових і газових родовищ в Сирії. Численні журналістські розслідування пов'язували її з петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого часто називають власником ПВК "Вагнер". Він був єдиною цивільною особою присутньою на зустрічі міністра оборони Сергія Шойгу з Хафтаром в листопаді 2018 року.

Як повідомляв "Голос Америки", минулого року ввели нові санкції проти тих, хто співпрацював з Пригожиним та допомагав ФСБ в Криму. На початку року ФБР оголосило у розшук наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина, також відомого, як "кухар Путіна", за підозрою у втручанні у вибори у Сполучених Штатах Америки у 2016-му році.

У спілкуванні з BBC бізнесмен знову відкинув свій зв'язок з "Євро Полісом" і ПВК. Російський МЗС у коментарі каналу заявив, що тема вже неодноразово коментувалась відомством і йому нема чого додати до попередніх коментарів. Раніше МЗС заявляв, що Москва "всіляко сприяє припиненню вогню і політичного врегулювання кризи в Лівії".

У статті використано матеріали BBC, Reuters, "Радіо Свобода".

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