НАТО, Європа та США слідкують за розвитком протистояння Пригожина з Кремлем

НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".

Російський президент Путін у зверненні в суботу назвав події в країні спробою заколоту і попередив, що "внутрішня смута - смертельна загроза для нашої державності, для нас, як нації. Це удар по Росії, по нашому народу".

Після цього звернення в Естонії припустили, що ситуація в Росії може загостритися. Такими оцінками поділився міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Після короткого звернення Путіна видається очевидним, що ситуація серйозна для Кремля і що існує висока ймовірність ескалації в Росії, - твітує Певкур. - Ми слідкуватимемо за розвитком подій разом з нашими союзниками".

Він додав, що наразі змін поблизу кордонів з Естонією немає. Про відсутність безпосередньої загрози для Естонії заявила і прем'єр-міністр країни Кая Каллас.

В дописі у Twitter, посадовиця заявила, що країна посилила заходи безпеки і обмінюється інформацією із союзниками. "Безпеку кордонів зміцнено. Я закликаю наших людей не подорожувати до Росії", - йдеться в твіті.

Найважливішим викликом для російської держави за останній час назвали події в Росії в британському Міноборони. В суботу британські посадовці заявили, що відслідковують ситуацію в Росії. "В наступні години відданість російських сил безпеки і особливо російської нацгвардії стануть ключовими в тому, як розвиватиметься криза, - твітує британське Міністерство оборони. - Це становить найважливіший виклик для російської держави за останній час".

В Білому домі також зазначають, що відслідковують протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера" і консультуватимуться із союзниками та партнерами щодо розвитку подій, заявив речник Національної ради з безпеки США Адам Годж в коментарі Голосу Америки в п'ятницю.

Обмінюється інформацією про події з союзниками та країнами-членами і ЄС. "Ми уважно слідкуємо за ситуацією і перебуваємо в постійному контакті з нашим послом в Москві і продовжуємо внутрішні консультації з країнами-членами", - заявила речниця ЄС з питань міжнародних відносин та безпеки Набіла Массралі в коментарі для CNN. Вона додала, що йдеться про внутрішнє питання Росії.

Український президент Володимир Зеленський у своєму дописі в Telegram заявив, що події наголошують на слабкості Росії. "Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - наголошує український президент.

З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.