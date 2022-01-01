Науковці дослідили ефективність бустерних щеплень вакцинами J&J, Sinovac

Два щеплення вакциною Sinovac-CoronaVac не змогли нейтрлізувати штам "Омікрон", а у поєднанні з щепленням вакциною Pfizer, дали ефект, подібний до щеплення двома дозами вакцин технології mRNA. Про це свідчить дослідження науковців Єльського університету, проведене в Домініканській Республіці і передане для публікації в наукових журналах. У дослідженні взяла участь 101 особа, повідомляє Reuters.

Тим, хто зробив щеплення CoronaVac, ймовірно знадобиться отримати дві бустерні дози, щоб виробився достатній захист від штаму "Омікрон", написала у Twіtter співавторка дослідження Акіко Івасакі.

Дослідження цієї вакцини в Гонконгу вказало, що навіть третя доза CoronaVac не дає достатнього захисту і бустерну дозу потрібно було робити вакциною Pfizer, яка застосовується в Гонконгу.

Днями також було оприлюднено результати дослідження ефективності бустерної вакцини Johnson&Johnson. Дослідження проведене в Південній Африці виявило, що два щеплення вакциною J&J надають 85% захисту від госпіталізації при зараженні "Омікроном".

Окремо компанія повідомила про результати лабораторних досліджень, які вказали, що ревакцинація J&J працює так само ефективно для тих, хто отримав перше щеплення вакциною Pfizer. Науковці вказують на значне збільшення "нейтралізуючих антитіл та Т-клітин". Результати дослідження передано до публікації.

Раніше в грудні Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендували надавати перевгу вакцинам нової технології mRNA, над більш традиційною вакциною Johnson&Johnson. У США зареєстровано дві вакцини mRNA: виробництва Pfizer-BioNTech та Moderna.

"Вакцинам mRNA надається перевага над вакциною Janssen COVID-19 для запобігання COVID-19 у осіб віком 18 років і старше", - йдеться в оновлених рекомендаціях.

В статті використано матеріали Reuters

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