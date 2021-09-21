Друге щеплення вакциною Johnson&Johnson підвищує захист від симптомів COVID-19 до 75%, - компанія

Компанія Johnson&Jonson заявила, що друге щеплення її вакциною значно підвищує захист від важкого перебігу захворювання на COVID-19 та хвороби середньої важкості.

Попередні результати дослідження компанії вказують, що дві дози щеплення вакциною Janssen з різницею у шість тижнів збільшували захист до 75% серед пацієнтів у світі. Цей рівень захисту був навіть більшим у США - 94%. Такі результати порівняні з рівнями захисту, які показали інші зареєстровані у США вакцини від COVID-19, виробництва Pfizer та Moderna. Щеплення цими вакцинами включає дві дози.

Друге щеплення "далі підвищує захист від COVID-19 і, за очікуваннями, значно підвищить тривалість захисту", заявив д-р Пол Стоффельс, керівник Jonhson&Johnson.

Вакцину J&J дозволено для використання у США та Європі. Вона передбачає проведення одного щеплення.

Група радників Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) у п'ятницю винесла рекомендацію проводити додаткове, третє, щеплення вакциною Pfizer від COVID-19 особам старше 65 років та тим, хто має високий ризик важкого перебігу хвороби. Також третє щеплення показане тим, хто має високий ризик заразитись COVID-19 на роботі, наприклад, медикам. Однак, для широкого загалу третю дозу поки не рекомендовано.

Цього тижня компанія Pfizer оголосила, що її вакцина є ефективною та безпечною для дітей віком від 5 років. Щеплення дітей "меншою дозою" вакцини Pfizer від COVID-19 є безпечним і викликає "потужне" виробництво антитіл у дітей 5-11 років, згідно з попередніми результатами дослідження.

З трьох дозволених для використання у США вакцин проти COVID-19, вакцина виробництва компанії Moderna показала найвищу ефективність у захисті проти госпіталізацій, йдеться в дослідженні, опублікованому Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC) .

"Серед дорослих американців без проблем з імунітетом, ефективність захисту проти госпіталізацій з COVID-19 з 11 травня по 15 серпня 2021 року була вищою для вакцини Moderna (93%), ніж Pfizer- BioNTech (88%) та Janssen (71%)", - заявляють дослідники.

В сатті використано матеріали АР, Reuters.

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