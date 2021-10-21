Регулятор США схвалив щеплення додатковою дозою Moderna, J&J а також "змішані" щеплення

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) в середу видала рекомендацію додаткової вакцинації, для тих, хто отримав повний курс щеплень від COVID-19 вакцинами виробництва Moderna та Johnson&Johnson і належить до вразливої категорії населення. Минулого місяця подібну рекомендацію було видано для вакцинованих Pfizer.

У застосуванні вакцини Moderna, додаткове щеплення буде проводитись половиною дози вакцини.

Також американський регулятор заявив, що додаткове щеплення можна робити вакциною іншого виробника, ніж перші щеплення. Йдеться про вакцини зареєстровані у США.

Рішення про те, яким саме категоріям населення буде рекомендовано додаткове щеплення мають прийняти Центри США з контролю над захворюваннями (CDC). СDC проведуть консультації з експертами з цього питання в четвер. Загалом FDA рекомендує проводити додаткове щеплення людям старшого віку та особам, які за своєю професією багато контактують з іншими людьми.

Рівень госпіталізації із COVID-19 невакцинованих осіб у всіх вікових групах значно перевищує показники госпіталізації вакцинованих. Про це посадовці США заявили у середу у ході прес-брифінгу, повідомляє сайт Білого дому.

За словами директорки Центрів з контролю і профілактики захворювань США Рошель Валенськи, рівень госпіталізації невакцинованих у 14 разів вищий у віковій групі від 18 до 49 років, у 15 разів вищий для вікової групи від 50 до 64 років, та у 9 разів вищий для людей у віці від 65 років.

Посадовиця також відзначила, що невакциновані особи мали у понад 11 разів вищий ризик померти від COVID-19 та у понад 6 разів вищий ризик мати позитивний результат тесту на COVID-19.

Під час заходу посадовці США наголосили, що 66 мільйонів американців лишаються невакцинованими проти COVID-19. Повністю вакциновано 190 мільйонів американців.

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