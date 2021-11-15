Лотерея може зіграти роль у визначенні подальшої долі обов'язкової вакцинації у США - NPR

На суперечку щодо правила про обов'язкову вакцинацію для 84 мільйонів працівників приватного сектору США може значно вплинути лотерея, пише NPR.

Адміністрація президента Джо Байдена розпорядилась запровадити із 4 січня 2022 року зобов'язання щепитись від коронавірусу для працівників американських компаній зі штатом більше 100 осіб, або проходити регулярні перевірки на COVID-19.

У відповідь понад два десятки штатів, компанії та релігійні організації почали оскаржувати це рішення як перевищення повноважень з боку влади. Білий дім переконує, що це входить у повноваження президента, враховуючи надзвичайну ситуацію, щоб захистити здоров'я працівників на робочому місці.

Голова служби Білого дому Рон Клейн в інтерв'ю NBC раніше цього місяця назвав "здоровим глуздом" вказівку Байдена про обов'язковість вакцинації. Він заявив, що Адміністрація США з безпеки та гігієни праці (OSHA) має право "вказувати працівникам носити каску на робочому місці, обережно поводитись із хімікатами і може ... запровадити ці прості заходи задля безпеки наших працівників"

За федеральним законом, якщо до судів направлено чимало подібних справ, позови консолідують й відправляють до одного суду, якого саме - вирішує лотерея. І, як зазначає NPR, хоча суди у США не залежать від виконавчої влади, й федеральні судді не представляють політичні партії, деякі інстанції мають більш консервативну чи більш ліберальну репутацію.

Зокрема, пише видання, 5 Окружний Апеляційний суд у Новому Орлеані відомий як один із найбільш консервативних інстанцій у країні. Зокрема, він дозволив залишити у силі закон у Техасі, що значно обмежив права на аборти. Саме цей суд може, якщо випаде у лотереї, розглядати й правила про обов'язкову вакцинацію.

Лотерею із визначення суду планують провести не пізніше 16 жовтня.

У матеріалі використано джерела: NPR, NBC

Дивіться також: Водомети напоготові: на польсько-білоруському кордоні очікуються загострення. Відео