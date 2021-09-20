Вакцина Moderna найбільш ефективно захищає від госпіталізації з COVID-19 - дослідження

З трьох дозволених для використання у США вакцин проти COVID-19, вакцина виробництва компанії Modrena показала найвищу ефективність у захисті проти госпіталізацій. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC) в п'ятницю.

"Серед дорослих американців без проблем з імунітетом, ефективність захисту проти госпіталізацій з COVID-19 з 11 травня по 15 серпня 2021 року була вищою для вакцини Moderna (93%), ніж Pfizer- BioNTech (88%) та Janssen (71%)", - заявляють дослідники.

В CDC вказують - хоча дані свідчать про певну різницю у захисті, що надають вакцини, всі вакцини, схвалені Федеральною адміністрацією США з контролю над продуктами харчування та ліками, забезпечують суттєвий захист проти госпіталізацій з COVID-19.

3600 дорослих, які перебували в лікарнях США, взяли участь в дослідженні, з них у 1600 з діагнозом COVID-19.

У п'ятницю група радників FDA винесла рекомендацію проводити додаткове, третє, щеплення вакциною Pfizer від COVID-19 особам старше 65 років та тим, хто має високий ризик важкого перебігу хвороби. Також третє щеплення показане тим, хто має високий ризик заразитись COVID-19 на роботі, наприклад, медикам.

Експерти FDA не рекомендували додаткову вакцинацію для широкого загалу, через брак свідчень щодо того, що після вакцинації двома дозами^ ризик важкого перебігу захворювань з часом зростає.

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