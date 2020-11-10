Температурний режим зберігання вакцини Pfizer проти коронавірусу називають її вадою

Голова урядової робочої групи з питань науки та технологій заявив, що перспективна вакцина проти коронавірусу американської компанії Pfizer не підходить для Пакистану та інших країн, що розвиваються, через те, що вона повинна зберігатись при температурі у - 80° градусів Цельсія, а також через необхідність повторного щеплення.

Як відомо, у понеділок американська фармацевтична компанія оголосила, що останні стадії тестування її потенційної дводозової вакцини вказують на те, що вона на понад 90% ефективна у профілактиці вірусу у учасників без ознак попереднього зараження.

Це повідомлення називають рідким прикладом позитивних новину боротьбі з пандемією, яка загалом заразила понад 50 мільйонів людей. Померли 1,2 мільйона смертей а 33 мільйони одужали.

Повідомлення щодо вакцини прокоментував Лоуренс Гостін, професор права у питаннях глобальної охорони здоров'я у Центрі права Університету Джорджтаун у Вашингтоні, США.

"Головні питання щодо вакцини від Pfizer: дані про безпечність; її експертна оцінка; повторення її результатів; тривалість імунної відповіді; необхідність зберігання у дуже холодному середовищі", - твітує Гостін.

Коментуючи повідомлення про вакцину від Pfizer, американський експерт із статистики Нейт Сілвер відзначив, що попри те, що вакцина є важкою для дистрибуції (через вимоги щодо зберігання за низької температури та необхідність двох щеплень), повідомлення про її ефективність "можуть означати хороші новини і для інших вакцин".

Професор Атта Ур Рахман, який очолює урядову Робочу групу з питань науки і технологій у Пакистані , заявив у вівторок, що для його країни та інших країн, що розвиваються, "щонайменше передчасно" вітати вакцину від Pfizer.

"Це вакцина РНК, і її потрібно транспортувати при -80 градусів Цельсія, тому ця вакцина не підходить для країн, що розвиваються", - сказав Рахман VOA.

"У країнах, що розвиваються, відсутня інфраструктура холодного зберігання та напрацьовані ланцюги для перевезення цього з аеропорту по містах і по країнах", - пояснив професор.

Про виклики із використанням вакцини пише і індійский телевізійний канал CNBC-TV18.

"Вакцина від Pfizer має зберігатись при температурі нижчій за -80 градусів із зіпсується при звичайному охолдженні за 2 доби, що робить її непридатною для транспортування в Індії, з огляду на наявну інфрастуктуру холодного зберігання у країні", - відзначає це ЗМІ.

Рахман також зазначив, що пацієнтам з COVID-19 знадобляться дві дози вакцини Pfizer з інтервалом у три тижні, а вимога "низькотемпературного перевезення" ускладнює це де більше в Пакистані, де середні літні температури в південних та південно-західних регіонах сягають від 40 до 50 градусів Цельсія.

COVID-19 - це захворювання, спричинене коронавірусом.

Рахман зазначив, що Пакистан разом з Китаємо також проводить останні фази власних клінічних випробувань двох одноразових вакцин китайського виробництва. Він каже, що вакцини можна транспортувати за нормальних температур, на відміну від вакцини Pfizer.

"Я очікую, що вакцини будуть більш придатними для Пакистану, ніж вакцина Pfizer", - заявив пакистаньский чиновник.

Одна з вакцин, що випробовуються в Пакистані, була розроблена китайською біотехнологічною фірмою CanSinoBio і вже проходить широкомасштабне тестування на людях у кількох країнах, включно з Китаєм, Росією, Чилі та Аргентиною.

Рахман заявив, що клінічні випробування в Пакистані, які розпочались у вересні, триватимуть щонайменше три місяці, а потім результати будуть відправлені назад для оцінки в Китай.

Пакистан зафіксував майже 347 000 інфекцій, 7 000 смертей та майже 320 000 людей одужали з моменту пандемії, яка в лютому охопила близько 220 мільйонів країн. Однак останніми днями чиновники попереджали, що Пакистан переживає другу хвилю інфекцій. У вівторок повідомлялось про 1637 нових випадків захворювання та 23 смертей. Повторник сплеск захворювання спонукав уряд поновити деякі обмеження щодо громадського руху, щоб зупинити поширення недуги.

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