Байден зробить заяву щодо вакцинації федеральних держслужбовців

Як очікується, президент США Джо Байден оголосить у четвер, що всі цивільні службовці федерального уряду повинні будуть пройти вакцинацію від COVID-19 або регулярно робити аналізи і вживати інших заходів щодо стримування поширення вірусу. За словами джерела, запроваджувати обов'язкову вакцинацію федеральних службовців під загрозою звільнення не планується.

Рішення може мати великий вплив через чисельність федеральних держслужбовців. За даними на 2020 рік, в Сполучених Штатах налічується близько 2,18 мільйона цивільних держслужбовців, а ще 570 000 осіб працюють в Поштовій службі США (USPS).

Федеральний уряд є найбільшим роботодавцем в Сполучених Штатах, і крок Байдена може послужити прикладом для приватних підприємств та інших установ.

Поки неясно, чи будуть нові вимоги поширюватися на Поштову службу або підрядників, які працюють на федеральний уряд.

Це черговий крок у кампанії адміністрації, покликаний переконати американців вакцинуватися на тлі зростання захворюваності в зв'язку з поширенням «Дельта» варіанту.

Згідно з дослідженням Нью-Йоркського університету, станом на 2017 рік на уряд США працювало 3,7 мільйона контрактних співробітників.

У статті використано матеріали Reuters.

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