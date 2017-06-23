Від вагань через заціпеніння до рішучості – відповідь Обами на російське втручання: WP

В серпні минулого року від очільника ЦРУ Бреннана, Білий дім дізнався , що Путін працює над обранням Трампа, - пише видання The Washington Post в статті "Таємна боротьба Обами у відповідь на втручання Путіна у вибори".

Раніше не розголошений захід, введений Обамою, передбачав створення «кібербомби» для проведення кібератак на російську інфраструктуру

"В серпні до Білого дому доставили таємний пакет ЦРУ з розвідувальною інформацією з джерел в уряді Росії, де детально описувалось безпосереднє залучення Путіна до кібернападу з метою зірвати та дискредитувати президентські вибори США. Розвідувальна інформація також повідомляла, що Путін дав конкретні інструкції зашкодити шансам кандидата від демократів Гілларі Клінтон та допомогти обрати її опонента – Дональда Трампа. Пакет ЦРУ був настільки таємний, що вимагав повернути його з Білого дому після прочитання", - пише видання.

Знадобилось чотири місяці, щоб наприкінці грудня президент США Обама видав пакет заходів, спрямований проти Росії, включаючи вислання з країни 35 дипломатів, закриття двох російських маєтків, які, за повідомленнями, використовувались для шпигунства, а також введення символічних дій в економічній сфері.

Держдепартамент та ФБР непокоїло зростання запитів від Росії на візи для держпосадовців з технічною освітою для короткострокової роботи на російських об’єктах

Раніше не розголошений захід, введений Обамою, передбачав створення «кібербомби» для проведення кібератак на російську інфраструктуру через введення комп’ютерного коду до важливих комп’ютерних систем Росії. Ці імпланти було розроблено так, щоб забезпечити їх віддалений запуск в якості кібервідповіді на можливі дії Росії, як, наприклад, напад на енергомережі, або втручання до виборів.

Цей проект був на ранніх стадіях на той час, коли Обама полишив посаду, однак приведення його в дію не потребує схвалення Трампа, який, все ж, може заблокувати його виконання.

Ми фокусувались на захисті кіберінфраструктури. В той же час, гра росіян була більшою. Ми не могли зібрати все це докупи в режимі реального часу

Після доповіді ЦРУ про дії Путіна, адміністрація Обами не квапилась з діями у відповідь, незважаючи на те, що протягом літа 2016 року в пресі з’являлось все більше неправдивих новин та пропаганди, яка, найімовірніше, мала витоки в Москві. Держдепартамент та ФБР непокоїло зростання запитів від Росії на візи для держпосадовців з технічною освітою для короткострокової роботи на російських об’єктах. ФБР вказало Держдепу затримати видачу таких віз до періоду після виборів.

Одночасно, Росія намагалась пом’якшити позицію Республіканської партії з підтримки України в боротьбі проти проросійських сепаратистів

Оцінити реальні масштаби атаки було складно. «Багато в чому ... ми поставились до цього як до кіберзагрози і фокусувались на захисті кіберінфраструктури. В той же час, гра росіян була більшою, і включала такі елементи як злив матеріалів, отриманих хакерським шляхом, політичну пропаганду та розповсюдження неправдивих новин. Ми не могли зібрати все це докупи в режимі реального часу», - сказав в інтерв’ю Washington Post, Бен Роудз, колишній заступник радника з нацбезпеки.

​Одночасно Росія намагалась пом’якшити позицію Республіканської партії з підтримки України в боротьбі проти проросійських сепаратистів. Про це, як пізніше повідомив радник Джей Ді Ґордон, з ним та іншим радником Картером Пейджем говорив посол Росії Сергій Кисляк протягом з’їзду партії, - пише видання.

Після оприлюднення результатів голосування, «Білий дім заціпенів від шоку»

«Протягом серпня, вересня та жовтня нашою основною метою було, щоб вони не зробили все на що здатні», - сказав Washington Post неназваний високопосадовець адміністрації. «Ми розсудили, що у нас буде багато часу після виборів, незалежно від результату, щоб застосувати відповідні дії».

Лише коли розвідувальні агентства США дійшли беззаперечного висновку про те, що втручання до виборів було російською операцією, керованою Путіним, Обама дав вказівку головам розвідувальних служб підготувати публічну заяву на цю тему.

Незважаючи на важливість цієї інформації, вона не отримала очікуваного розголосу в пресі, адже увагу преси відволікло відео зі зневажливими коментарями Трампа про жінок, що вийшло в той же день. А витік електронного листування Демократичної партії став головною новиною наступного дня.

Представника ЦРУ, коли він повертався до посольства США в Москві збив на землю охоронець ФСБ. Під час нападу, американцю розбили плече

Після оприлюднення результатів голосування, «Білий дім заціпенів від шоку», - сказав один з посадовців адміністрації. «Ті, хто займався національною безпекою, одразу почали оцінювати себе «Боже, чи правильно ми поставились до цього питання!».

Все ж, наступними діями адміністрації Обами було напрацювати перелік дипломатичних, кіберзаходів та дипломатичних заходів.

Радник з національної безпеки Райс зайняла активну позицію з напрацювання можливих дій у відповідь Росії. «Ми більше не говоримо. Ми - діємо», - сказала вона, намагаючись пришвидшити міжвідомче обговорення пакету відповідних дій.

Російське втручання було політичним злочином століття, - безпрецедентна і достатньо успішна атака на американську демократію. Однак, через різницю в підході Трампа та Обами, дії Москви можуть залишитись без пропорційної відповіді

В результаті, до переліку санкцій було додано 35 російських посадовців, більшість з яких мала технічні навички, а також було зачинено російські комплекси в США, які, за повідомленнями, використовувалися для шпигунської діяльності. Обама підписав пакет дій перебуваючи у відпустці на Гаваях. Практично в той же день, Трамп призначив радника з національної безпеки нової адміністрації Майкла Флінна, який в телефонній розмові запевнив російського посла, що санкції буде невдовзі переглянуто. Неправдиві заяви Флінна стосовно цієї розмови коштували йому роботи.

Цей пакет санкцій було початково задумано не як відповідь на кібератаки, а як відповідь на залякування американських дипломатів в Росії. В одному з таких випадків в липні 2016 року, пише видання, російський військовий гелікоптер пролетів в декількох метрах над машиною військового аташе США під час його поїздки на північ Росії. Місяць перед тим, представника ЦРУ, коли він повертався до посольства США в Москві, збив на землю охоронець ФСБ. Відео, показане російським телебаченням, як американський представник бореться, щоб перейти на територію посольства – територію США. Під час нападу, йому розбили плече.

"Російське втручання було політичним злочином століття, - безпрецедентна і достатньо успішна атака на американську демократію. Однак, через різницю в підході Трампа та Обами, дії Москви можуть залишитись без пропорційної відповіді", - робить висновок видання. В результаті цього, вислання дипломатів та дуже обмежені санкції, введені Обамою в грудні, залишаються найбільш важливим елементом відповіді.

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