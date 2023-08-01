Важливо, щоб світ почув від України про жахи, які коїть Росія – Держдеп про переговори в Саудівській Аравії

Росія не готова брати участь у «справжній дипломатії», заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу у вівторок, 1-го серпня.

Коментуючи питання журналістів про доцільність переговорів в Саудівській Аравії без участі Росії, він сказав, що на відмі ну від України, Росія «ніколи не бажала брати участь у справжній дипломатії».

“Я хотів би повторити те, що сказав президент України Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли Росія буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, те, що ми бачили – з самого початку цієї війни, навіть до початку цієї війни, Росія ніколи не бажала брати участь у справжній дипломатії”, – заявив Метью Міллер.

Речник Держдепартаменту США наголошує, що США були готові говорити про будь-які справжні безпекові занепокоєння, які Росія мала перед початком війни. Він додає Україна чітко давала зрозуміти, що вони можуть зробити те саме. “Росія ніколи не була готова поставитись до цього серйозно”, – зауважує Міллер.

Важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру

“Що стосується переговорів, які будуть проходити в Саудівській Аравії — важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їх територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет”, – говорить речник Держдепартаменту США.

За словами Міллера, якщо в якийсь момент Росія захоче “брати участь у справжній дипломатії”, президент України чітко дав зрозуміти в минулому, що буде готовий співпрацювати з ними в цих питаннях.

США на чолі Радбезу ООН говоритимуть про продовольчу безпеку – речник Держдепу

Під час брифінгу Міллер також розповів про плани США на чолі Ради Безпеки ООН протягом серпня.

Під час головування в Радбезі ООН, США сфокусують увагу на продовольчій безпеці. “Після того, як Росія розпочала війну в Україні, ціни на зерно збільшились до історично високих. Чорноморська зернова ініціатива допомогла знизити ціни, але після того, як Росія обірвала участь в програмі, ціни на зерно зросли на 17%”, – зауважив речник Держдепу.

Як раніше повідомляв Голос Америки, за словами представника Держдепу, США розглядають нову безпекову стратегію у двох напрямках: вирішення поточних викликів та стратегія на майбутнє.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що в місті Джидда, що на заході Саудівської Аравії, з 5 по 6 серпня має пройти зустріч щодо війни в Україні. На саміт запрошено щонайменше 30 держав, серед них - країни ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія та Індонезія.

Дивіться також: "Переговори почнуться цього тижня", – речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Відео