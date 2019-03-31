"Вірю, що сьогоднішнє голосування стане чудовим прикладом демократії" - вдова Маккейна в Києві

Міжнародний республіканський інститут США надіслав в Україну місію з 25 спостерігачів. І серед них особлива гостя – Сінді Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна. У день голосування американські спостерігачі відвідують дільниці у Києві та регіонах. На одній зі столичних дільниць разом із ними побували київські кореспонденти "Голосу Америки".

Робочий день міжнародних спостерігачів починається рано, коли виборчі дільниці ще зачинені. Вдова сенатора Маккейна, великого друга України, каже: продовжує справу чоловіка, який ревно підтримував Україну в її боротьбі за свободу.

Я вірю, що сьогоднішнє голосування стане чудовим прикладом демократії

“У Джона було особливе ставлення до України. Для нього це був хвилюючий досвід - стежити за тим, як демократія тут народжується, розвивається, працює. Я вірю, що сьогоднішнє голосування стане чудовим прикладом демократії і того, як країна обирає свою долю”, - каже Сінді Маккейн.

Сінді Маккейн – співголова спостережної місії Міжнародного республіканського інституту США. Спостерігала за багатьма виборами і вдома і за кордоном. Але в Україні – вперше.

Американські спостерігачі пройшли тренінг і знають всі нюанси української процедури. “Ми декілька днів вивчали особливості українського виборчого процесу. Тож маємо добре уявлення, як усе повинно відбуватися”, - розповідає Сінді Маккейн.

“Спостерігаємо, щоб дільниця вчасно відкрилася, щоб усі члени комісій були на місці, щоб на 8 годину все було готове для голосування”, - каже Деніель Твайнінг, президент Міжнародного республіканського інституту США.

Очільники місії розповідають – протягом дня спостерігачі об’їдуть кілька дільниць. Будуть присутні не тільки при голосуванні, а й при підрахунку голосів. А вже в понеділок оприлюднять попередні висновки.

“Кожні вибори – випробування для демократії. Українська демократія молода і це для неї важливий тест. До того ж є втручання з-за кордону, з Росії. І це впливає на вибори. Українці відстоюють цілісність своєї країни. Вони прагнуть зближення з Європою. Всі наші опитування показують, що українці хочуть бути частиною євроатлантичних структур. Демократія для цього критично важлива”, - вважає Деніель Твайнінг.

І нинішні президентські вибори і парламентські восени будуть визначальними для майбутнього України

Регіональний директор Міжнародного республіканського інституту США Стівен Нікс каже: “Щоразу, коли в Україні відбуваються вибори, ми кажемо, що це найважливіші вибори в історії країни. І так воно і є. І ці вибори так само доленосні. І нинішні президентські вибори і парламентські восени будуть визначальними для майбутнього України”.

А Сінді Маккейн сподівається, що голосування пройде мирно і без порушень: "Український народ висловить свою волю. Це саме те, на що ми сподіваємося. Це і є демократія”.

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