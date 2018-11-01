Яка повінь? По затопленій Венеції пробігли марафонці. Відео

Венеціанців повінню не злякати. Це навіть не привід для скасування щорічного марафону. Бігти спортсменам доводилося то по щиколотку у воді, то по коліно. Глядачам було простіше - місцеві жителі просто дістали свої водонепроникні чоботи і спокійно вийшли на вулиці. Місцева влада повідомила, що рівень води у Венеціанській лагуні піднявся на півтора метра. За оцінкою адміністрації, затоплено три чверті міста. По всій Італії у результаті дощів річки вийшли з берегів. Жертвами стихії стали щонайменше десять осіб.