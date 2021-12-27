Віце-президентка США: На Росію очікують небачені санкції, в разі подальшого вотргнення в Україну

В інтерв'ю CBS в неділю віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що у разі нового вторгнення до України, на Росію очікують безпрецедентні санкції.

Гарріс не стала розповідати про те, які саме санкції готуються, але запевнила, що США чітко дали російській стороні зрозуміти наслідки можливої ескалації агресії.

"Ми чітко вказуємо, що Росія не повинна порушувати суверенітет України, що ми повинні зайняти чітку позицію - і ми так і робимо - на захист її територіальнї цілісності", - сказала Гарріс.

Вона наголосила - США співпрацюють з цього питання з союзниками і "вже чітко зазначили, що ми готові видати небачені санкції".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що санкції щодо Росії, які можуть застосовуватись у разі подальшої агресії проти України, вже готові.

"Будь-який акт агресії проти України призведе до санкцій та масштабних наслідків. Вони вже готові", - заявила посадовиця в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, опублікованому в суботу.

США та Європа неодноразово заявляли про підтримку України перед лицем російської агресії. Росія заперечує свою роль в ескалації напруги в регіоні.

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