Слідчі звернули увагу на те, що конверти мали написи із однаковими помилками

Підозрюваного у розсилці вибухових пристроїв американським політикам-демократам та ЗМІ вдалося встановити за єдиним відбитком пальця та помилками у написанні слів. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Підозрюваного 56-річного Цезаря Сайока було затримано напередодні у штаті Флорида, звідки як встановили слідчі були відправлені конверти із вибуховими пристроями. Сайок мав значну та давню кримінальну історію, а в останній час дуже публічно ідентифікував себе, як прихильника президента США Дональда Трампа. Американські ЗМІ показали його авто вкрите політичною агітацією за республіканських лідерів США та очільників уряду.

Голова ФБР Крістофер Врей заявив, що слідчі знайшли відбиток пальця Сайока на одному з конвертів. Також слідчі звернули увагу на те, що конверти мали написи із однаковими помилками. Все це дозволило правоохоронцям сфокусувати увагу на Сайоку і пізніше отримати дані спостереження за ним та дослідити його дописи у соціальних мережах.

Загалом політики та ЗМІ у США отримали 13 пакетів із вибуховими пристроями.

Президент США на тлі повідомлень медіа про особу підозрюваного заявив, що налаштовані проти нього ЗМІ намагаються використати вчинки єдиної особи для того, щоб нашкодити Республіканській партії та йому особисто.

Політичному насильству немає місця в Америці і я зроблю все в моїх силах, щоб його зупинити

Водночас Дональд Трамп рішуче засудив політичне насильство.

"Політичному насильству немає місця в Америці і я зроблю все в моїх силах, щоб його зупинити", - відзначив президент.

Трамп також поклав на ЗМІ відповідальність за створення вкрай напруженої атмосфери у суспільстві і заявив, що громадськість потребує збалансованої преси.

"Вони грають значну роль у цьому у сенсі характеру висвітлення подій та інше. Безперервне незабалансоване висвітлення подій з боку ЗМІ, глибока ворожість та негативні нападки лише розділяють людей та підривають здорову дискусію у суспільстві", - сказав Дональд Трамп.

Президент США також наголосив, що спроби політичних опонентів очорнити республіканців через політичні симпатії підозрюваного дуже відрізняються від позиції самих республіканців після минулогрічного нападу з використанням вогнепальної на групу політиків-республіканців поблизу Вашингтона. Останній напад, як повідомлялось, був мотивований політичною неприязню до республіканців.

Наші прихильники це одні із найчесніших, найпрекрасніших, найпринциповіших, найбільш роботящих, патріотичних людей на божій землі

"Ми не використовували ту гидотну спробу масового розстрілу в політичних ціля, бо це було би неправильно", - сказав президент про реакцію Республіканської партїі на розстріл, який ледь не забрав життя конгресмена-республіканця Стіва Скаліса.

"ЗМІ намагаються нападати на неймовірних американців, які підтримують наш рух, який прагне повернути владу народу. Наші прихильники це одні із найчесніших, найпрекрасніших, найпринциповіших, найбільш роботящих, патріотичних людей на божій землі", - заявив президент США під час виступу у штаті Північна Кароліна.

Критично налаштовані стосовно президента США коментатори вказують на Сайока, який мав давню кримінальну історію задовго до обрання Дональда Трампа, як на приклад буцімто агресивних настроїв серед прихильників президента США.

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