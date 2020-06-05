Чи вплинуть на відносини України і США розслідування у двох країнах, які зачіпають Джо Байдена?

У Сенаті США проходить низка слухань в рамках розслідувань дій певних посадовців в Адміністрації Обами, в яких лунає і Україна. Розслідування відбуваються у Юридичному комітеті Сенату та Комітеті з внутрішньої безпеки та урядування. В останньому, зокрема, вивчають документи, пов’язані зі справою компанії Burisma, у Раді директорів якої перебував син Джо Байдена, Гантер. В Україні ж у травні Генпрокуратура відкрила два кримінальних провадження на основі отриманих нардепом Деркачем плівок нібито розмов тодішнього президента Порошенка та екс-віце-президента Байдена.

Як повідомлялось раніше, в офісі Джо Байдена аудіозаписи назвали “відредагованими”. Петро Порошенко у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook заявив, що файли були сфабриковані.

Президент України Володимир Зеленський запевняє - він не хоче, щоб скандал з плівками Деркача підірвав стратегічний союз України та Сполучених Штатів. Про це він сказав під час скайп-інтерв'ю виданню "Телеграф". Президент додав, що Україна не хоче втручатися у внутрішню чи зовнішню політику чи виборчий процес будь-якої країни.

"Чому потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз у нас є двостороння підтримка США як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці плівки не пріоритетні", - відзначив президент України.

У Білому домі та Держдепартаменті справу не коментують. Втім, і представники адміністрації, і зовнішньополітичного відомства США запевняють у незмінності підтримки України у її боротьбі проти російської агресії та проти корупції.

Колишні ж посадовці - сім екс-послів США в Україні - у своєму нещодавньому листі закликали представників обох держав не допустити втягнення України у внутрішню політику США та «токсичний розкол» між країнами.

За словами колишнього посла США в Україні Джона Гербста розслідування в Україні, в якому фігуруватиме Джо Байден "може зашкодити двостороннім відносинам між країнами".

"Це може примусити українців почати сумніватися у цінності американської підтримки, а також призвести до послаблення процесу реформ", - говорить Гербст.

Публікацію в Україні записів розмов Порошенка та Байдена, Гербст назвав "стрілою направленою, як проти США, так і проти України".

Цю фальшиву історію просувають три зловмисні сили. Першa – Кремль. Другa - дружні до Кремля українці, які якимось чином пов'язані з Москвою. Третя - це корумповані особи, які не зацікавлені в реформуванні України

Деякі оглядачі припускають, що у цій справі не обійшлось буз участі Росії. Колишній посол Гербст певний - за цією справою стоять кілька рушійних сил.

"Цю фальшиву історію просувають три зловмисні сили. Першa – Кремль. Другa - дружні до Кремля українці, які якимось чином пов'язані з Москвою. Третя - це корумповані особи, які не зацікавлені в реформуванні України. Добрі американсько-українські відносини важливі для українського суверенітету, тому що Україна потребує підтримки у той час, коли Кремль веде війну на Донбасі. Українсько-американські відносини позитивно вплинули на проведення Україною реформ, а корумповані особи не хочуть цих реформ", - заявив Гербст.

На противагу оцінці колишнього посла США в Україні, екс-очільник СБУ Валентин Наливайченко нещодавно заявив в інтерв'ю "Українським новинам", що, на його думку, люди, які передали плівки Андрію Деркачу перебувають в Україні. Наливайченко вважає, що джерела Деркача "хотіли привернути увагу до жахливої корупції та брехні на найвищому рівні саме в українській владі".

Сам оприлюднювач записів, позафракційній депутат Андрій Деркач у свою чергу у коментарі "Голосу Америки" сказав, що публікуючи плівки, виходив виключно з інтересів України.

Нас цікавить українська історія, а не вибори у США

"Нас цікавить українська історія, а не вибори у США, - наголосив Андрій Деркач. -​ Так, справді, Україні потрібна двопартійна підтримка нашого стратегічного партнера, США, але не на шкоду суверенітету і боротьбі із корупцією".

На думку ж колишнього американського дипломата Джона Гербста, розслідування в Україні, в якому згадуватиметься Байден, може зашкодити підтримці країни, як з боку республіканців так і з боку демократів.

"Ця атака має намір створити підозру у США проти України. І ця підозра може прийняти багато різних форм. Республіканці можуть почати підозрювати Україну у тому, що вона підігрує Байдену", - говорить Гербст, - "В іншому випадку, якщо буде виглядати так, що Україна розслідує Байдена за дії, які не є незаконними, це демократи можуть запідозрити українських лідерів у допомозі президентській кампанії Трампа. Так що небезпека іде з багатьох напрямків", - говорить Гербст.

Так, справді, Україні потрібна двопартійна підтримка нашого стратегічного партнера, США, але не на шкоду суверенітету і боротьбі із корупцією

Попередник Джона Гербста, Стівен Пайфер закликає президента України утримувати нейтральну позицію.

"Президент Зеленський зробив прекрасну роботу за останні 9-10 місяців, тримаючи баланс і тримаючи Україну поза американською політикою. Він не протирічить президенту Трампу. Але водночас він стоїть осторонь будь-яких розслідувань. І мені здається, він повинен продовжувати тримати цей тонкий баланс", - говорить Стівен Пайфер.

Пайфер вказує на те, що це вже не перша спроба певних політичних сил розіграти українську карту в американській політиці і приходиться вона на самий розпал президентської кампанії у США.

"Минулого року ми стали свідками спроби втягнути Україну у внутрішні політичні справи США, ця спроба була здійснена особистим адвокатом президента Джуліані. Мене непокоїть те, що зараз відбуваються кілька речей, які вказують на те, що вони знову намагаються це зробити", - говорить Пайфер, - "Ми маємо злиття Деркачем записів розмов, пан Джуліані робить якійсь документальний фільм про віце-президента Байдена та Україну, разом з тим республіканський сенатор Рон Джонсон проводить сенатське розслідування. У 2017, 2018 та у 2019 році республіканців в Сенаті не турбували відносини між президентом Порошенком та віце-президентом Байденом. Вони занепокоїлись цим лише навесні 2020 року, коли Байден став ймовірним кандидатом від демократів на президентських перегонах".

Ми продовжуватимемо постійну підтримку України: фінансову, але в першу чергу, військову допомогу, надання оборонної військової зброї, щоб Україна могла захищати свою територіальну цілісність

Як відомо, Андрій Деркач минулого року зустрічався із особистим адвокатом президента США Руді Джуліані. Як повідомляє УП, Деркач заявляв, що обговорював із Джуліані "факти неефективного використання коштів" американських платників податків чиновниками України, та створення міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". У квітні американське видання Politico повідомило, що Деркач найняв колишнього нардепа Андрія Артеменко своїм лобістом у США. Артеменко, як повідомили у ЗМІ, має працювати на приверненням уваги Вашингтона до корупції.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер висловлює сподівання, що республіканці в Сенаті не допустять того, що ця справа вплине на багаторічну двопартійну підтримку України в Конгресі.

Між тим сенатор-республіканець Рон Джонсон, який очолює одне з сенатських розслідувань відносно певних чиновників Адміністрації Обами, в низці інтерв'ю "Голосу Америки" неодноразово вказував на непохитність та невразливість підтримки Києва в Конгресі.

"Ми продовжуватимемо постійну підтримку України: фінансову, але в першу чергу, військову допомогу, надання оборонної військової зброї, щоб Україна могла захищати свою територіальну цілісність", - заявив Джонсон.

Дивіться також: Українці у США розповідають про переваги та недоліки дистанційної роботи