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Досьє прокурора Кулика та риторика Джуліані – західні ЗМІ розбирають, що ускладнювало відносини Трампа та Зеленського

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 25 вересня 2019 року

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Про те, що справді турбує президента Трампа у зв'язку з Україною міністр енергетики США Рік Перрі дізнався від юриста президента Руді Джуліані. Перрі звернувся до Джуліані на запит Трампа. Про це міністр заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Дивися, президента справді турбує, що в Україні є ті, хто намагався зашкодити йому під час президентських виборів", - згадує слова Джуліані Рік Перрі. Джуліані звинувачував Україну у зв'язку з досьє, складеним колишнім британським розвідником, в якому йдеться про зв'язки Трампа з Росією, говорить Перрі і додає, що Джуліані заявляв, що Україна мала доступ до сервера з електронною поштою конкурентки Трампа на виборах Гілларі Клінтон та "вигадала" свідчення, які стали основою для ув'язнення колишнього голови виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

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"Не знаю, чи це брехня, чи ні, - додав Перрі в інтерв'ю WSJ, - просто кажу, що йшлося про ці три речі, через які президент Трамп не довіряв цим хлопцям".

Колишній спецпредставник Держдепу Курт Волкер також звинуватив Руді Джуліані у "поширенні та посиленні негативу про Україну, що заважало нам просувати двосторонні відносини так, як ми хотіли". Про це Волкер повідомив у своїх свідченнях перед комітетами Палати представників Конгресу США, пише CBS News з посиланням на поінформовані джерела.

Волкер заявив американським законодавцям, що президент США мав "глибоко вкорінене негативне сприйняття" України та її керівництва і сприймав пропоновану Джуліані характеристику України, як країни, якою управляють корумповані політики та бізнесмени, пише видання. Волкер все ж заперечував, що отримував вказівки від Білого дому, або когось іншого, робити неправомірні речі.

До політичного скандалу, який став початком розслідування Конгресу в рамках процедури імпічменту президента має стосунок і досьє складене українським прокурором Костянтином Куликом, пише видання The New York Times. Кулик на семи сторінках виклав англійською звинувачення проти Гантера Байдена, сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, він також звинуватив американських дипломатів у покриванні злочинів, вчинених Байденами. Цей документ міг зіграти свою роль у відкликанні посла Йованович з України, пише видання. Раінше в інтерв'ю The Hill Кулик скаржився, що йому створюють перепони для передачі відповідної інформації органам у США.

Видання наголошує на неоднозначності постаті самого Кулика, якому тричі висувались звинувачення у корупції та політичних переслідуваннях опонентів та інше. Попри це, Кулик продовжує обіймати посаду в українській прокуратурі, зауважує видання і привертає увагу до різкої зміни політичних вподобань Кулика.

"Його (Кулика – ГА) та пана Луценка вважали незламними провідниками волі президента Петра Порошенка, однак за два дні до першого туру президентських виборів в Україні – коли опитування показували, що Зеленський легко перемагає Порошенка – пан Кулик відкрив кримінальні справи за звинуваченнями в корупції проти десятків помічників Порошенка. Потім він пішов на телевізійні шоу, щоб обговорити основні питання цих справ", - пише The New York Times.

Дослідник американського інституту Байдена Майкл Карпентер припустив, що дії Кулика пов'язані з Росією.

"Український прокурор Костянтин Кулик, який складав багато надуманої негативної інформації проти Байдена, яку потім використовували Луценко та Джуліані, як видається, був частиною пов'язаної з Росією кампанії активних заходів. Його зв'язки в Харкові/на Донбасі вказують на Росію як і його MO (modus operandi - ГА)", - написав Карпентер у Twitter.

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Що викликає занепокоєння в законі про судову реформу? Інтерв’ю з директором Трансперенсі Інтернешнал Україна. Відео
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Що викликає занепокоєння в законі про судову реформу? Інтерв’ю з директором Трансперенсі Інтернешнал Україна. Відео

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