Відправка першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси – реакції в США та Європі. Відео

США привітали відправку першого судна з українською кукурудзою із порту Одеси та висловили сподівання, що в наступні дні більше кораблів вирушать на світові ринки. Генсек ООН Антоніу Гуттеріш назвав вихід першого з лютого судна "важливою відправною точкою", і наголосив, що "війна має закінчитися".