Більше про відновлення експорту українського продовольства морськими шляхами, майбутнє зернової угоди та дипломатії загалом говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином.
Відправка першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси – реакції в США та Європі. Відео
США привітали відправку першого судна з українською кукурудзою із порту Одеси та висловили сподівання, що в наступні дні більше кораблів вирушать на світові ринки. Генсек ООН Антоніу Гуттеріш назвав вихід першого з лютого судна "важливою відправною точкою", і наголосив, що "війна має закінчитися".
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