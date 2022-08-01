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Україна

Відправка першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси – реакції в США та Європі. Відео

Відправка першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси – реакції в США та Європі. Відео
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Відправка першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси – реакції в США та Європі. Відео

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США привітали відправку першого судна з українською кукурудзою із порту Одеси та висловили сподівання, що в наступні дні більше кораблів вирушать на світові ринки. Генсек ООН Антоніу Гуттеріш назвав вихід першого з лютого судна "важливою відправною точкою", і наголосив, що "війна має закінчитися".

Більше про відновлення експорту українського продовольства морськими шляхами, майбутнє зернової угоди та дипломатії загалом говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином.

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