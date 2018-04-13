Чи «дивовижне» відродження Тимошенко поведе її шляхом до президентства? – Atlantic Council

Згідно з результатами опитувань громадської думки в Україні, Юлія Тимошенко має шанс стати наступним президентом країни. Але її статус фаворита не був доконаним фактом.

Про це пише в статті для видання вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Віталій Рибак, оглядач Internews Ukraine та UkraineWorld.

Результати останніх опитувань вказують на те, що 25% українців проголосують за неї в першому турі президентських виборів 2019 року

Автор вказує на те, що Тимошенко є ветераном української політики, яка з 1997 зазнавала низку успіхів і невдач. Протягом років вона обіймала численні посади – була нардепом, заступником прем’єр-міністра, лідером Помаранчевої революції, прем’єр-міністром, кандидатом у президенти та політв’язнем. Вона працювала з трьома з п’ятьох українських президентів, а зараз є лідером партії «Батьківщина».

Коли її ув’язнили в 2011 році через газові контракти з Росією, які призвели до значних бюджетних втрат для країни, її політична кар’єра хоча дещо сповільнилася, не припинилася, - зазначає Рибак.

Проведений за ґратами час перетворив Юлію Тимошенко в одну з найвідоміших на міжнародній арені «жертв авторитарного режиму Януковича», але не допоміг її у внутрішній політиці

За словами аналітика, проведений за ґратами час перетворив Юлію Тимошенко в одну з найвідоміших на міжнародній арені «жертв авторитарного режиму Януковича», але не допоміг її у внутрішній політиці. Хоча в 2010 році за неї голосувало 25% населення у першому туріі президентських виборів, то у 2014-му, після Євромайдану, її популярність впала до 6%. Політичні лідери Євромайдану – Арсеній Яценюк та Петро Порошенко – заручилися більшістю голосів Тимошенко.

«Проте її політичні здібності та ресурси допомогли їй відродитися. Результати останніх опитувань вказують на те, що 25% українців проголосують за неї в першому турі президентських виборів 2019 року».

Це, каже автор статті, на 10% перевищує рейтинг її найближчого суперника, лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка. Тим часом, зауважує Рибак, Порошенко займає четверте місце (10%) у рейтингу схвалення його кандидатури. Отож, судячи зі всього цього, президентське крісло знову світиться Тимошенко, і шанси її на здобуття перемоги значні, пише Рибак.

Тимошенко навчилася на своїх помилках: вона уникає суперечливих питань і обмежується промовистими заявами

Він називає Тимошенко таланавитим і харизматичним промовцем, прихильники якої, здебільшого, є люди середнього та похилого віку з низькими доходами. Чимало українців зазнали економічних труднощів після військової агресії Росії на Донбасі та її торговельної війни проти України. Саме тому такі популісти як Тимошенко, зазначає Рибак, легко знаходять шляш до сердець бідних виборців. Суть улюбленої політики Тимошенко полягає у підвищенні мінімальної заробітної плати та соціальних виплат, а саме це промовляє до найбільш вразливих прошарків населення

В інших сферах, зазначає Рибак, Тимошенко надає перевагу критиці нинішнього уряду та реформ, але не пропонує конкретних альтернатив. Наприклад, вона критикувала підхід Києва до конфлікту на Донбасі. Але коли її запитують про її позицію щодо цього питання, вона вважає за краще заглиблюватися в історію, а не входити в подробиці проблем сьогодення, хоча вона рекомендувала замість Мінського процесу опрацювати інший варіант», - пише аналітик.

Рибак вказує на те, що є типовим для популіста. Заяви Тимошенко, пише він, часто містять неправдиву інформацію, є маніпулятивними або перебільшенням. Згідно з дослідженням Vox Ukraine, заяви, зроблені Тимошенко, правдиві лише на 17%.

Тимошенко надає перевагу критиці нинішнього уряду та реформ, але не пропонує конкретних альтернатив

На думку автора, Тимошенко навчилася на своїх помилках: вона уникає суперечливих питань і обмежується промовистими заявами. Вона наполегливо намагається дистанціюватися від газового скандалу 2011 року.

Тимошенко посилила свої зусилля за кордоном. На Мюнхенській безпековій конференції вона взяла участь в ексклюзивних зустрічах з високопосадовцями з США. Європейські політики стояли в довгих чергах, щоб поспілкуватися з нею. Вона також наймає західних спеціалістів, наприклад, Беррі Беннетта, колишнього помічника кампанії президента США Дональда Трампа.

Завдяки унікальним притаманним їй харизмі, інтелекту та репутації, як також сильним популістським здібностям, Юлія Тимошенко веде перед в опитуваннях громадської думки. Однак, якщо вона здобуде перемогу на президентських виборах, навряд чи її зможе врятувати сама риторика. Сподіватимуться, що вона боротиметься проти зовнішньої агресії, швидко покращить рівень добробуту громадян, продовжуватиме реформувати структури та підтримуватиме добрі відносини з міжнародною громадськістю.

Робити заяви легко; вирішувати складні економічні та безпекові проблеми, які переживає Україна, це вже для Тимошенко - буде зовсім інша справа!, - наголошує Віталій Рибак у виданні аналітичного центру Atlantic Council.

Дивіться також: Чи прийдуть в українську політику нові обличчя? Інтерв’ю з одним із лідерів партії "Сила людей"