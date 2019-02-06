Що означає усунення Супрун та Аласанії з посад напередодні виборів, розмірковують в Atlantic Council

"Менше ніж за два місяці до президентських виборів в Україні, двох незалежно налаштованих посадовців було силоміць усунуто з посад". Так відкрила редактор блогу Atlantic Council Мелінда Гарінг допис на тему "Чому виганяють останніх українських реформаторів?"

Йдеться про рішення суду з усунення Уляни Супрун від виконання обов"язків міністра охорони здоров'я а також усунення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення рішенням Наглядової ради.

Також, наголошується в дописі, в червні минулого року парламент усунув з посади "прямолінійного та налаштованого на реформи" міністра фінансів Олександра Данилюка. "За оцінками, в українському кабінеті міністрів залишився лише один реформатор", - пише Гарінг.

"Це ще один удар по іміджу України". Так прокоментував рішення стосовно Супрун колишній речник ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків. Він відзначив значний внесок Супрун у реформи, які суттєво покращили життя звичайних українців. В раптовому звільненні Аласанії, Боцюрків побачив "незаперечні відбитки пальців темної сторони адміністрації Петра Порошенка". Він застеріг, що нове керівництво може перестати транслювати такі антикорупційні програми, як, наприклад, програма "Схеми".

"Провал судової реформи та тиск корупційних інтересів спрямований на усунення справжніх реформаторів" побачив у рішенні стосовно Супрун редактор видання KyivPost Браян Боннер. Стосовно відставки Аласанії, Боннер зауважив, що українські олігархи "саботуватимуть" створення добре фінансованої, незалежної та високоякісної новинної служби на громадському телебаченні.

Президент Українського конгресового комітету Америки Ендрю Футей від імені своєї організації висловив занепокоєння рішенням стосовно Супрун, а також підкреслив її реформаторські досягнення. Футей подякував представникам керівництва України, зокрема, президенту Порошенку, прем'єр-міністру Гройсману та спікеру Ради Парубію за підтримку пані Супрун і закликав Україну не звертати з шляху реформ. "Ми закликаємо Україну продовжувати йти шляхом реформ, як показано в роботі д-ра Уляни Супрун, і не піддаватись політичному порядку денному кандидатів-популістів та партійних лідерів, які прагнуть заблокувати реформи", - йдеться в заяві Футея.

Дивіться також: Гройсман: Рішення суду у справі Супрун - це спроба зупинити нове і повернути старе