Рік Перрі завершив свою роботу на чолі Міністерства енергетики США

В неділю Рік Перрі завершив свою роботу посаді міністра енергетики США. Він назвав роботу в адміністрації президента США Дональда Трампа "честю та привілеєм всього життя".

"Сьогодні я прощаюсь з Міністерством енергетики. Для мене було честю та привілеєм всього життя служити в адміністрації Дональда Трампа в якості міністра. Дякую дружині, дітям та американському народові за те, що дозволили мені служити", - написав Перрі у Twitter.

"Хочу сказати всім, якою чудовою і неймовірною була ця подорож для мене і моєї сім'ї і, сподіваюсь, для народу Америки, адже ми стали найбільшим виробником нафти та газу в світі", - додав міністр у відео повідомленні.

У США активно аналізують роль, яку Перрі відіграв у взаєминах президента США Дональда Трампа з Україною, які тепер стали предметом розслідування в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. 20-го травня 2019 Рік Перрі очолив делегацію США на інавгурацію тоді ще новообраного президента України Володимира Зеленського. Він також активно співпрацював з Україною, підтримуючи диверсифікацію енергопостачання а також проекти доставки зрідженого газу зі США до України.

Раніше Перрі розповів виданню Wall Street Journal, що дії адміністрації США щодо України у значній мірі координувалась з особистим адвокатом Дональда Трампа, Руді Джуліані.

Про свої плани полишити посаду Перрі оголосив у жовтні. Тоді Перрі заявив, що скандал, пов'язаний з Україною, не має жодного відношення до його відставки. Перрі додав, що він ще не знає, чи буде він співпрацювати з розслідуванням щодо можливого імпічменту Дональда Трампа, яке ведуть демократи у Палаті представників.

"Це не має жодного відношення до України", - сказав Перрі, коментуючи повідомлення про його відставку в інтерв'ю Fox News, додавши, що він збирається повернутися до Техасу, де його чекає реалізація іншого проекту.

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