Екс-високопосадовець ФБР підтвердив: в Міністерстві юстиції США думали над відстороненням Трампа

Ендрю Маккейб, колишній заступник Директора ФБР, заявив в інтерв'ю, оприлюдненому в четвер, що керівництво Міністерства юстиції США було настільки занепокоєне через рішення президента Трампа звільнити Джеймса Комі з посади директора ФБР в травні 2017 року, що вони обговорювали можливість застосувати 25-ту поправку до Конституції і усунути президента з посади.

Це вперше, коли посадовець визнав, що такі обговорення велись на високому рівні Міністерства юстиції США.

Згідно до 25-тої поправки до Конституції, якщо віце-президент та більшість членів кабінету вирішать, що президент "не здатний здійснювати свої повноваження і виконувати обов'язки" президентства, вони можуть почати процедуру його відсторонення від посади. Таке рішення так і не було прийняте.

Маккейб також заявив про свою роль у розширенні сфери розслідування можливого втручання Росії до виборів США, щоб включити також розслідування можливого перешкоджання правосуддю з боку Трампа при звільненні Комі.

Колишній посадовець дав інтерв'ю в рамках просування своєї книги мемуарів: "Загроза: як ФБР захищає Америку у час тероризму та Трампа". Книгу планують видати наступного тижня.

Маккейба було звільнено з посади в березні 3018 року міністром юстиції Джеффом Сешнсом, після того, як було встановлено, що він давав неправдиві свідчення про витік інформації.

Президент Трамп різко розкритикував Маккейба у Twitter.

"Зганьблений заступник директора ФБР Ендрю Маккейб прикидається "маленьким бідним янголом", але насправді, він зіграв велику роль в скандалі Гілларі та обмані з Росією", - серед іншого написав Трамп у Twitter.

Дивіться також: Президент Трамп неохоче, але все ж готовий прийняти бюджетний компроміс, досягнутий у Сенаті