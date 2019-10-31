Pозведення сил: Україна перебуває у невигідній позиції. Відео

Україні триває розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Золоте Луганської області, яке почалося у вівторок. Далі за планом - Петрівське, кажуть в Києві. Розведення сил на цих ділянках є однією з умов Росії для проведення саміту «Норманської четвірки». Низка експертів у США, втім застерігає, що Україна перебуває у невигідній позиції щодо початку перегорів з Росією. Тому, український президент має підготувати народ як до успіху, так і до можливого провалу переговорного процесу. Тетяна Ворожко розмовляла з експертами в рамках проекту «Погляд з Вашингтона».