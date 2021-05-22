Virgin Galactic успішно здійснила перший пілотований космічний політ

Космічна компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic, яка розробляє програму суборбітальних туристичних польотів, вперше здійснила успішний пілотований політ, повідомляє CNBC.

Апарат вийшов на висоту у майже 90 кілометрів над Землею: із 80 кілометрів офіційно починається космічний простір, пише CNN.

На борту перебували два пілоти, й під час польоту вони здійснили кілька експериментів для програми NASA Flight Opportunities.

До цього спроба польоту завершилась для Virgin Galactic несподіваним відключенням двигуна. А у 2014 році під час випробувального польоту загинув пілот.

Натомість останній успішний запуск просунув уперед розробку туристичних польотів у космос. Virgin Galactic уже продала більш ніж 600 квитків на суборбітальні подорожі вартістю від 200 до 250 тисяч доларів, й попередила, що ціна на такі польоти лише зростатиме.

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