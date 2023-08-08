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Світ

Війна Росії проти Грузії – спроба відбудови Російської імперії – експерти

15 років тому Росія ввела війська на територію Грузії під приводом захисту самопроголошеної Південної Осетії, розпочавши першу міждержавну війну XXI століття в Європі. Фото: AP, зроблено 29 червня 2019 року

Війна Росії проти Грузії у серпні 2008 року була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Про це говорить колишній координатор санкційної політики Держдепу США та екс-помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ Деніел Фрід у коментарі Грузинській службі Голосу Америки.

Цього тижня 15 років тому Росія ввела війська на територію Грузії під приводом захисту самопроголошеної Південної Осетії, розпочавши першу міждержавну війну XXI століття в Європі.

США, Європейський Союз та міжнародне співтовариство вважають 7 серпня початком повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії, результатом якого стала п’ятиденна війна, сотні загиблих грузинських військових та мирних жителів, тисяч внутрішньо переміщених осіб та фактична окупація Південної Осетії, що й досі триває.

Війна Росії проти Грузії була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Ми не знали, що це була лише перша, але в нас були погані передчуття з цього приводу
екс-помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ Деніел Фрід

Зараз 20% території Грузії окуповані Росією. Грузинська служба Голосу Америки говорила із колишнім послом США в НАТО Куртом Волкером та екс-координатором санкційної політики Держдепу США Деніелом Фрідом про те, якою була підтримка Грузії Заходом під час війни та як агресія проти Грузії стала лише однією з перших воєн Росії в Європі.

“Війна Росії проти Грузії була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Ми не знали, що це була лише перша, але в нас були погані передчуття з цього приводу”, – говорить Фрід. Він зауважує, що ситуація для Грузії в 2008 році значно відрізнялась від української: “Грузія – не Україна. Вона значна менша за територією. І ідея, що США могли б поставляти Грузії новіше озброєння і допомогти відбити атаки росіян не спрацювала би, тому що до цього часу – за кілька днів, війну вже було б завершено. Росія мала перевагу в Грузії”.

Російську стратегію проти Грузії у 2008 році порівнює з війною Росії проти України і колишній посол США в НАТО Курт Волкер, який з 2017 по 2019 роки обіймав посаду спецпредставника США з питань переговорів про Україну.

“Я думаю, що зараз люди дивляться на 2008 та розуміють, що у Путіна була така ж саме стратегія. Його стратегія атаки України і захоплення територій не відрізняється від атаки на Грузію у 2008 році. Та ж людина, ті самі цілі. Легша мішень, можливо, бо йшлось про меншу країну як Грузія”, – говорить Волкер.

Я думаю, що зараз люди дивляться на 2008 та розуміють, що у Путіна була така ж саме стратегія. Його стратегія атаки України і захоплення територій не відрізняється від атаки на Грузію у 2008 році.
колишній посол США в НАТО Курт Волкер

Російські сили мали чисельну перевагу, а Грузія в 2008 році не мала значних військових потужностей", – вважає Фрід. Втім, підкреслює він, через спротив Росії не вдалось захопити більше територій: “Вже тепер можна стверджувати, що після війни ми (США) повинні були значно більше допомагати у розбудові грузинської армії. Але це не вплинуло б на результат самої війни. Росіяни не змогли захопити значні території – вони захопили території Південної Осетії. І те що їм не вдалось захопити більше територій – заслуга грузинської армії, опору”.

Курт Волкер згадує, що за часів адміністрації Джорджа Буша (мол) в 2008, США направили кораблі до узбережжя Грузії, щоб “показати силу та застерегти Росію, щоб вона не заходила занадто далеко”. Він зауважує, що США надавали інформаційну та координаційну допомогу грузинам, у тому числі – допомогу з повернення їх солдат. “Тоді ми були дуже активно дипломатично залучені разом із ЄС та Францією, намагаючись зупинити це (війну)”, – додає Волкер.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Голос Америки, Американські та європейські лідери, а також міжнародні організації зробили низку заяв, приурочених до п’ятнадцятих роковин російського вторгнення в Грузію у серпні 2008 року. “Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Дії Росії назавжди змінили життя постраждалого від конфлікту населення. З глибокою повагою та щирим співчуттям ми згадуємо загиблих, поранених і переміщених [збройними] силами Росії”, - йдеться у заяві Державного департаменту США з приводу річниці російського вторгнення в країну.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зазначив: “Росія досі відмовляється виконувати свої зобов'язання, [які вона взяла на себе] в рамках припинення вогню 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії”.

Своєю чергою Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки, вкотре підтвердив готовність Євросоюзу і надалі брати участь у врегулюванні конфлікту в Грузії мирним шляхом, він також висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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