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- Голос Америки
У Пентагоні для України закуплять безпілотники Switchblade, дрони Puma
Останній пакет військової допомоги Україні включає 25 тисяч 155-м артилерійських снарядів, три протиартилерійські радари AN/TPQ-36, устаткування для створення електронних перешкод, польову техніку та запчастини. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони США, опублікованому в п'ятницю, 6 травня. Це вже є «дев’ятим вилученням техніки з інвентаризації Міністерства оборони для України з серпня 2021 року».
Напередодні, оголошуючи останній транш, Президент США Джо Байден підкреслив, що з ним Адміністрація «майже вичерпала фінансування», на яке мала повноваження від Конгресу на допомогу Україні у війні з Росією. Раніше, 28 лютого, президент США запропонував Конгресу прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України.
Одночасно Пентагон розширює поставки комерційно доступного озброєння в Україну. Про це у п’ятницю на брифінгу повідомив Білл Лаплант, заступник міністра оборони США з питань закупівлі та підтримки, пише «Washington Post». Зброя та обладнання напряму закуповуються в американських компаній- виробників та є окремою категорією постачання від тієї, що відправляється зі складів Пентагону.
Це досить безпрецедентний обсяг боєприпасів, які зараз використовуються.
Лаплант повідомив про «закупівлю безпілотників, ракет з лазерним наведенням, біноклів та інших предметів на суму 136 мільйонів доларів, які незабаром планується відправити». Зокрема це - 70-мм ракети на суму в 22.6 мільйона доларів США, якими можна стріляти з гелікоптерів, безпілотники Switchblade на суму в 17.8 мільйонів доларів, та дрони спостереження Puma на суму в 19.7 мільйонів доларів, пояснює видання.
Заступник міністра пояснив, що Міністерство має затверджений Конгресом бюджет в 300 мільйонів доларів США для закупівлі комерційно доступного військового обладнання. За його словами, після того, як Пентагон звернувся до оборонних підрядників, вони надали понад 300 відповідей про комерційно доступну зброю, яка може виявитися корисною для України, пише «Washington Post».
У Пентагоні також заявляють про необхідність поповнити запаси нової зброї, щоб замінити те озброєння, яке США надали Україні, повідомляє спеціалізоване видання Defense One.
“Намір в кінцевому підсумку перейти до заміни "один на один", але причина, по якій вона може не бути безпосередньо "один на один" у першому транші, залежить лише від того, коли система була куплена", - сказав Лаплант під час брифінг у п’ятницю в Пентагоні.
Частково зброя, яка була надана Україні, як гаубиці M777, більше не виробляється, і тому у Пентагоні розглядають можливу заміну цих видів зброї, пояснює видання. Також в міністерстві переглядають припущення щодо розміру поточних запасів, який підтримується Пентагоном.
"Це досить безпрецедентний обсяг боєприпасів, які зараз використовуються. Тому я впевнений, що ми всі переглянемо наші припущення", - цитує Лапланта видання.
Згідно із останнім повідомленням Пентагону, США «виділили Україні близько 4,5 мільярда доларів на безпеку з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 3,8 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого».
У статті використано матеріали «Washington Post», «Defense One».
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- Голос Америки
ООН: операція із евакуації із заводу "Азовсталь" не завершена
З оточеного заводу “Азовсталь” евакуювали усіх жінок, дітей та людей похилого віку. Відповідну заяву зробила Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, в суботу, 7-го травня.
“Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей і людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено”, - повідомила Верещук на своїй сторінці у соцмережі “Telegram”.
Представники ООН в Україні говорять, що евакуація із заводу “Азовсталь” не завершена.
“ООН разом із нашими колегами з Міжнародного Комітету Червоного Хреста працює на місцях над операцією безпечного проходу, узгодженою зі сторонами конфлікту. В цей процес входить як завод “Азовсталь”, так й інші райони Маріуполя. ООН надасть більше деталей операції, коли вона буде завершена”, - прокоментував журналістці "Голосу Америки" Маргарет Бешир речник Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) в Україні, Савіано Абреу.
У своєму щоденному зверненні Президент України Володимир Зеленський сказав, що з "Азовсталі" вдалося вивезти понад 300 цивільних і наразі триває підготовка другого етапу - евакуації поранених і медиків.
Раніше, в п’ятницю, 6-го травня Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з території комбіната вдалося вивезти близько 500 цивільних. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі “Telegram”.
Водночас, як повідомляє українська сторона, штурм заводу “Азовсталь” триває. РФ не надає коридор для виходу українських військових із Маріуполя, які продовжують тримати оборону на оточеному заводі.
Українські бійці раніше оприлюднювали відеозвернення в яких повідомляли, що готові евакуюватися за підтримки третьої сторони зі своєю зброєю, забравши поранених і тіла загиблих. Військові ЗСУ просять застосувати до них процедуру екстракції.
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- Голос Америки
ВООЗ збирає докази військових злочинів Росії, спрямованих на заклади охорони здоров’я в Україні
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) збирає докази для можливого розслідування військових злочинів під час задокументованих нападів росіян на заклади охорони здоров’я в Україні, повідомила вона в суботу в Києві.
Згідно із повідомленням Reuters, директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан під час неоголошеного візиту разом із головою ВООЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявив на прес-конференції, що воюючі сторони несуть явну відповідальність уникати нападів на медичні заклади, але ВООЗ уже задокументувала 200 нападів на лікарні та поліклініки України.
"Навмисні напади на заклади охорони здоров'я є порушенням міжнародного гуманітарного права і, таким чином, - на основі розслідування нападів - є воєнними злочинами в будь-якій ситуації", - сказав Райан. «Ми продовжуємо документувати та свідчити про ці атаки. І ми віримо, що система ООН, Міжнародний кримінальний суд та інші проведуть необхідні розслідування, щоб оцінити злочинні наміри цих атак».
Росія заперечує попередні звинувачення України та західних країн у можливих військових злочинах, а також заперечує напади на цивільних осіб під час війни.
Райан сказав, що 200 випадків не являють собою сукупність нападів на українські медичні заклади, але є лише тими, які задокументувала ВООЗ. Київ повідомив, що з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого було здійснено близько 400 таких нападів.
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- Голос Америки
Джил Байден в Словаччині подякувала за непохитну підтримку України
В суботу, 7-го травня, перша леді США Джил Байден прибула у столицю Словаччини, Братиславу. Під час офіційного візиту вона зустрілась із представниками місцевого посольства США.
Коментуючи візит американської першої леді, міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок відзначив, що це зокрема визнання вдячності США за допомогу, яку Братислава надає Києву.
"Раді вітати першу леді США в Словаччині. Її візит відображає наші чудові двосторонні відносини, а також вдячність за допомогу, яку ми надаємо Україні та біженцям, які тікають від війни. Також це демонструє цінність нашого Трансатлантичного Альянсу у важкі часи", - йдеться у заяві словацького міністра у Твіттері.
У посольстві США у Братиславі також наголосили на вдячності американської першої леді за допомогу, яку Словаччина надає Україні на тлі російської агресї. У дипвідомстві підкреслили, що Словаччина є цінним союзником НАТО.
"Ми маємо честь вітати першу леді США, доктора Джил Байден
у Словаччині. Вона особисто висловлює вдячність уряду, лідерам громадянського суспільства та народу Словаччини за непохитну підтримку України. Реакція Словаччини на агресію Росії в Україні довела, що Словаччина є цінним союзником НАТО", - йдеться на офіційній сторінці посольства США у Твіттері.
Нагадаємо, що нині посаду посолки США у Словацькій Республіці обіймає Бріджит Брінк. 25-го квітня цього року Білий Дім номінував її на посаду посолки США в Україні. Кандидатуру Брінк розглядатиме Комітет із закордонних справ Сенату США під час відкритих слухань у вівторок, 10-го березня о 14:30 за США/21:30 за Києвом.
Раніше цієї суботи, перша леді США зустрілась із першою леді Румунії Кармен Йоганніс. Дружина американського лідера висловила подяку за щедрість Румунії та підтримку українських переселенців.
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- Голос Америки
В ООН закликають терміново відкрити українські порти, щоб запобігти глобальній кризі голоду
«Зерносховища України переповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі поступово наближаються до голоду. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти харчування могли заходити та виходити з України. Цього вимагає світ».Девід Бізлі, виконавчий директор ВПП ООН.
Відновити роботу портів в Одеському регіоні закликає Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй.
У зверненні опублікованому на офіційній стороніці організації цієї п’яіниці 6-го травня, наголошують, що продукти харчування, які виробляються в Україні, повинні вільно надходити до решти світу, допоки глобальна криза голоду у світі не вийшла з-під контролю.
«Наразі зерносховища України переповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі поступово наближаються до голоду. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти харчування могли заходити та виходити з України. Цього вимагає світ, тому що мільйони людей у всьому світі залежать від цих поставок», – заявляє виконавчий директор ВПП Девід Бізлі, і додає - «У нас закінчується час, і ціна бездіяльності буде вищою, ніж будь-хто може уявити. Я закликаю усі залучені сторони дозволити продовольству вийти з портів України туди, де воно вкрай необхідне, щоб ми могли запобігти загрозі голоду».
До негайного відкриття українських портів Бізлі закликає і на сторінці організації у Твіттері.
«Якщо порти в Одеській області не відкриються негайно, трапиться дві речі: По-перше, ми матимемо сільськогосподарський колапс по всій Україні. По-друге, на увесь світ насуватиметься голод. Продукти харчування повинні бути відправлені, порти повинні знову відкритися, і це має статися ЗАРАЗ», - написав виконавчий директор ВПП у соцмережі.
ВПП наголошує, що мільйони тонн зерна лежать на складах в Одесі та інших Чорноморських портах України, які були заблоковані через російську війну. Інше зерно застрягло на кораблях, які не можуть рухатись через конфлікт. Якщо порти не відкриються, українським аграріям не буде де зберігати наступний урожай в липні та серпні.
«Результатом стануть гори зерна, які просто пропадуть, поки ВПП і увесь світ борються з катастрофічною глобальною кризою голоду», - йдеться у заяві.
Згідно із даними які наводить ВПП, - 276 мільйонів людей у всьому світі вже зіштовхнулись із гострим голодом на початку 2022 року. Очікується, що це число зросте на 47 мільйонів людей, якщо війна в Україні продовжиться. Найбільше зростання голоду зафіксовано в районах Африки, розташованих на півдні від Сахари.
До війни більшість продуктів харчування, вироблених Україною, яких вистачило на 400 мільйонів людей, експортували через сім українських портів в Чорному морі. За 8 місяців до початку конфлікту через порти пройшло близько 51-го мільйона тонн зерна.
Перебої постачання, викликані війною, вже побили цьогорічні рекордні показники росту цін на ринках продовольчих товарів. Протягом місяця після початку війни експортні ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 22% та 20% відповідно, на додаток до вже існуючого різкого зростання у 2021 та на початку 2022 року.
«Підвищення цін на продукти харчування в поєднанні зі зростаючою вартістю палива, збільшує оперативні витрати ВПП до 71-го мільйона доларів США на місяць», - наголошують в організації та додають, що така ситуація зменшує їхню здатність «реагувати на кризи голоду в усьому світі. Це рівноцінно витратам на забезпечення майже 4 мільйонів людей щоденним пайком протягом одного місяця».
Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй є найбільшою гуманітарною організацією у світі. Її діяльність спрямована на допомогу в надзвичайних ситуаціях, а також на відновлення країн після конфліктів, катастроф і впливу зміни клімату.
Нагадаємо, що раніше в Німеччині заявили, що готові допомагати налагодити перевезення заблокованого українського зерна залізницею.
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- Голос Америки
Путін пробує перекрутити історію, аби виправдати війну проти України - Блінкен
Посилити рішучість протистояти тим, хто «прагне маніпулювати історичною пам’яттю заради власних амбіцій», закликав у заяві з нагоди 77-річчя перемоги над нацистською Німеччиною в Європі Державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення, що стало можливим завдяки колективному героїзму та жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України», - йдеться у заяві.
Звернення порівнює боротьбу українців із спротивом союзників у Другій світовій війні.
«Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух переможців Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію і майбутнє України в єдиній, вільній і мирній Європі».
І ми підтверджуємо нашу рішучість співпрацювати у протистоянні агресії та нелюдяності, які дотепер затьмарюють наш світ.
Блінкен підкреслив, що говорити правду про минуле є «священним обов’язком перед полеглими» та відзначив, що спільна перемога над фашистською Німеччиною не принесла «спільної свободи та спільного процвітання».
«Хоча ми по праву вшановуємо звільнення багатьох країн від нацистів та їхніх колаборантів, важливо також визнати: багато хто був змушений страждати від тиранії ще багато десятиліть, поки нарешті не заявив про вільний вибір свого власного шляху».
У заяві, від 6 травня, поширеною Посольством США в Україні у суботу, 7 травня, Державний секретар зазначив, що США, разом із людьми по всьому світу, вшановують «спільну стійкість і рішучість усіх солдатів і цивільних» та оплакують «десятки мільйонів жертв тієї загарбницької війни, яку розв’язав деспот, щоб підкорити своїх сусідів».
«І ми підтверджуємо нашу рішучість співпрацювати у протистоянні агресії та нелюдяності, які дотепер затьмарюють наш світ», - йдеться у повідомленні.
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