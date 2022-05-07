У Пентагоні для України закуплять безпілотники Switchblade, дрони Puma

Останній пакет військової допомоги Україні включає 25 тисяч 155-м артилерійських снарядів, три протиартилерійські радари AN/TPQ-36, устаткування для створення електронних перешкод, польову техніку та запчастини. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони США, опублікованому в п'ятницю, 6 травня. Це вже є «дев’ятим вилученням техніки з інвентаризації Міністерства оборони для України з серпня 2021 року».

Напередодні, оголошуючи останній транш, Президент США Джо Байден підкреслив, що з ним Адміністрація «майже вичерпала фінансування», на яке мала повноваження від Конгресу на допомогу Україні у війні з Росією. Раніше, 28 лютого, президент США запропонував Конгресу прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України.

Одночасно Пентагон розширює поставки комерційно доступного озброєння в Україну. Про це у п’ятницю на брифінгу повідомив Білл Лаплант, заступник міністра оборони США з питань закупівлі та підтримки, пише «Washington Post». Зброя та обладнання напряму закуповуються в американських компаній- виробників та є окремою категорією постачання від тієї, що відправляється зі складів Пентагону.

Це досить безпрецедентний обсяг боєприпасів, які зараз використовуються.

Лаплант повідомив про «закупівлю безпілотників, ракет з лазерним наведенням, біноклів та інших предметів на суму 136 мільйонів доларів, які незабаром планується відправити». Зокрема це - 70-мм ракети на суму в 22.6 мільйона доларів США, якими можна стріляти з гелікоптерів, безпілотники Switchblade на суму в 17.8 мільйонів доларів, та дрони спостереження Puma на суму в 19.7 мільйонів доларів, пояснює видання.

Заступник міністра пояснив, що Міністерство має затверджений Конгресом бюджет в 300 мільйонів доларів США для закупівлі комерційно доступного військового обладнання. За його словами, після того, як Пентагон звернувся до оборонних підрядників, вони надали понад 300 відповідей про комерційно доступну зброю, яка може виявитися корисною для України, пише «Washington Post».

У Пентагоні також заявляють про необхідність поповнити запаси нової зброї, щоб замінити те озброєння, яке США надали Україні, повідомляє спеціалізоване видання Defense One.

“Намір в кінцевому підсумку перейти до заміни "один на один", але причина, по якій вона може не бути безпосередньо "один на один" у першому транші, залежить лише від того, коли система була куплена", - сказав Лаплант під час брифінг у п’ятницю в Пентагоні.

Частково зброя, яка була надана Україні, як гаубиці M777, більше не виробляється, і тому у Пентагоні розглядають можливу заміну цих видів зброї, пояснює видання. Також в міністерстві переглядають припущення щодо розміру поточних запасів, який підтримується Пентагоном.

"Це досить безпрецедентний обсяг боєприпасів, які зараз використовуються. Тому я впевнений, що ми всі переглянемо наші припущення", - цитує Лапланта видання.

Згідно із останнім повідомленням Пентагону, США «виділили Україні близько 4,5 мільярда доларів на безпеку з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 3,8 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого».

У статті використано матеріали «Washington Post», «Defense One».

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