Військові США почали прибувати до Європи 

4 лютого військові США, спрямовані до Європи задля зміцнення східного флангу НАТО, почали прибувати до Німеччини.

"Це перші з 2000 військових, які мають прибути до Європи після оголошення Пентагоном про переміщення додаткових сил зі США до Європи та підтримку союзників по НАТО", - йдеться в соцмедійному дописі Командування силами США в Європі.

5 лютого, перший літак від десантної дивізії США прибув до Польщі, повідомив речник польських збройних сил Польщі. "Як і оголошувалось, перші частини бойової групи бригади 82-ї десантної дивізії Сухопутних сил США прибули до Польщі", - заявив речник.

В середу президент США Джо Байден вказав спрямувати додатково 3000 військових США до Польщі та Румунії.

Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу для преси цього тижня заявив: "Поточна ситуація вимагає від нас посилення стримування та оборони східного флангу НАТО. Президент Байден чітко вкзав, що Сполучені Штати дадуть відповідь на зростання загрози для європейської безпеки та стабільності".

Кірбі підкреслив, що ці військові не будуть розміщені в Україні. 2 000 військових прибувають до Європи зі США і ще приблизно 1000 будуть передислоковані з Німеччини до Румунії.

Водночас 8500 службовців американських Сухопутних сил із 24 січня залишаються у режимі підвищеної готовності на території Сполучених Штатів, повідомили в американському оборонному відомстві.