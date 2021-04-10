Майже 40% американських морпіхів відмовились від щеплення проти COVID-19 - ЗМІ США

Майже 40% американських морпіхів відмовляються від вакцин проти COVID-19. Про це повідомляє американський канал CNN, посилаючись на інформацію отриману від Корпусу морської піхоти США.

"Станом на четвер, близько 75 500 морпіхів отримали щеплення, включно із чоловіками та жінками, які пройшли повний курс вакцинації, або ж вакцинувались частково. Близько 48 000 морпіхів обрали не вакцинуватись, що дорівнює відмові на рівні 38.9%", - повідомляє канал.

Речниця Корпусу морської піхоти заявила каналу, що морпіхи можуть мати низку причин для відмови від вакцинації. Наприклад, деякі дають змогу іншим отримати щеплення, хтось може чекати коли вакцинація стане обов'яковою, та ін.

"Військовослужбовці, які відмовляються одного дня, можуть змінити свою думку і зробити щеплення, коли буде наступна нагода", - пояснила речниця.

Напередодні Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США нагадали, що у США авторизовані та рекомендовані вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, та Johnson & Johnson.

"Вакцинування першою доступною вам вакциною важливе, щоб захистити вас самих та інших", - відзначили в урядовій службі.

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