3000 військових з 19 країн візьмуть участь у навчаннях "Сі-Бриз" в Україні

19-ті військові навчання "Сі-Бриз" розпочнуться 1 липня в Україні.

Навчання, організовані Україною та США, цього року об'єднають 19 країн. До них буде залучено 32 кораблі, 24 літаки і більше 3000 військових, повідомляє командування 6-тим флотом США.

Серед учасників навчань - Великобританія, Данія, Франція, Греція, Італія, Норвегія, Швеція, Болгарія, Польща, Молдова, Румунія, Туреччина Естонія, Грузія, Латвія, Литва, Канада, США та Україна.

"Сі-Бриз - щорічні міжнародні морські навчання з компонентами на суші, в повітрі та на змішаній території, співорганізовані Україною та США, щоб посилити взаємодію та спроможності сил країн-учасниць", - йдеться в заяві Міністерства оборони США, яку цитує видання Freebeacon.

"З 2018 року, друзі проходять Чорним морем у бойовому порядку протягом навчань Сі-Бриз", - пишуть організатори навчання у Twitter.

"Багато змінилось з того часу, але одне залишається: зміцнення дружби, продовження співпраці ... 3000 військових з 19 країн збираються разом в Україні на 19-ті навчання!" - йдеться на сторінці навчань.

Згадуючи попередні навчання, організатори розмістили в соцмережах і фото 2017 року, де морський піхотинець США навчає українських морських піхотинців теорії патрулювання.

Цього року новим елементом навчань стане відпрацювання силами Морської охорони Держприкордонслужби України супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря. Про це на своїй офіційній сторінці повідомляє відомство.

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