Росії не вистачає військових, але вона може відкрити другий фронт, говорять на Заході

Російському війську не вистачає людського реcурсу в Україні, такими даними розвідки поділився посадовець США в коментарі для Retuers.

"Російське військо переживає гостру нестачу людського рсурсу в Україні", - заявив він. За оцінками США, вказав посадовець, щоб перекрити нестачу, російське Міністерство оборони намагається залучити контрактників, "включаючи повернення поранених солдатів до бойових дій, долучення службовців з приватних охоронних компаній та випату бонусів призовникам".

Минулого тижня російський президент Путін видав указ за яким збільшим кількість військових у Збройних силах з 1,9 млн до 2,04 млн.

В Пентагоні вважають, що Путін не зможе таким чином збільшити боєздатність війська.

"Багато з цих новобранців, яких ми бачили - старшого віку, непристосовані і погано навчені, - сказав посадовець Пентагону пресі в понеділок. - Це вказує нам, що додаткові сили, які Росія може зібрати до кінця року, можливо, насправді не збільшать загальну військову спроможність".

В Німеччині ж закликали не недооцінювати військову потужність Росії. Голова оборони Німеччини генерал Еберхард Зорн заявив у середу Reuters, що Росія все ще здатна відкрити другий фронт, попри те, що більшість її сухопутних сил зав'язло в Україні.

"Більшість російських сухопутних сил наразі зв'язано у Україні, але попри це, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр військових дій", - сказав головний військовий Бундесверу.

В статті використано матеріали Reuters.