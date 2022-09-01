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  • Голос Америки

Росії не вистачає військових, але вона може відкрити другий фронт, говорять на Заході

Архівне фото, липень 2022 року. Російські військові у Волгограді, Росія. (AP Photo/Alexandr Kulikov)

Російському війську не вистачає людського реcурсу в Україні, такими даними розвідки поділився посадовець США в коментарі для Retuers.

"Російське військо переживає гостру нестачу людського рсурсу в Україні", - заявив він. За оцінками США, вказав посадовець, щоб перекрити нестачу, російське Міністерство оборони намагається залучити контрактників, "включаючи повернення поранених солдатів до бойових дій, долучення службовців з приватних охоронних компаній та випату бонусів призовникам".

Минулого тижня російський президент Путін видав указ за яким збільшим кількість військових у Збройних силах з 1,9 млн до 2,04 млн.

В Пентагоні вважають, що Путін не зможе таким чином збільшити боєздатність війська.

"Багато з цих новобранців, яких ми бачили - старшого віку, непристосовані і погано навчені, - сказав посадовець Пентагону пресі в понеділок. - Це вказує нам, що додаткові сили, які Росія може зібрати до кінця року, можливо, насправді не збільшать загальну військову спроможність".

В Німеччині ж закликали не недооцінювати військову потужність Росії. Голова оборони Німеччини генерал Еберхард Зорн заявив у середу Reuters, що Росія все ще здатна відкрити другий фронт, попри те, що більшість її сухопутних сил зав'язло в Україні.

"Більшість російських сухопутних сил наразі зв'язано у Україні, але попри це, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр військових дій", - сказав головний військовий Бундесверу.

В статті використано матеріали Reuters.

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  • Голос Америки

США можуть заарештувати літак російського "Лукойл", вартістю $45 млн

Фото: автозаправка "Лукойл" у США (AP Photo/Matt Rourke)

Ордер на вилучення літака Boeing, що належить російській нафтогазовій компанії "Лукойл" і вратість якого оцінюється 45 мільйонів доларів, видав американський суд в Техасі, повідомили в Міністерстві юстиції США.

Літак порушив американські санкції, запроваджені США у відповідь на вторгнення Росії до України, коли провів перельоти з та до Росії, йдеться в документі.

Зокрема санкції запроваджені Міністерством торгівлі США, передбачають обмеження на експорт, передачу та пересування літаків до, або всередині Росії без відповідного дозволу. Компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з 2014 року.

Вилучення координує ініціатива Мін'юсту США Kleptocapturе. Створена в березні 2022 року, ініціатива протистоїть ухиленню від санкцій, введених через російську війькову агресію в Україні.

Серед відомих арештів, здійснених в рамках Kleptocapturе - арешт 106-метрової яхти Amadea вартістю 300 мільйонів доларів, яка належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

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Вибухи й гелікоптери в небі біля Запорізької AЕC в день візиту делегації МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі спілкується з пресою перед виїздом делегації на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня 2022 р.

З окупованого російською армією українського міста Енергодар біля Запорізької атомної електростанції у четвер 1 вересня повідомляли про вибухи, гелікоптери в небі й пересування російських солдатів в той час, як в бік станції вирушила делегація Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Керівник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, який очолює делегацію фахівців, сказав раніше, що їхнє завдання в тому, щоб «захистити безпеку найбільшого в Україні і в Європі атомного об'єкта».

Запорізька АЕС і місто Енергодар, що біля неї, були захоплені російськими військами ще у березні і опинилися біля зони бойових дій.

Агентство Reuters передало, що кореспондент в Енергодарі повідомив у четвер про артилерійський обстріл житлових будівель в місті, а також, що він бачив пересування російських солдатів та бойові гелікоптери в небі.

Російське міністерство оборони заявило, що відбило спробу українських військових захопити електростанцію.

Україна відкинула припущення, що веде бойові дії в час візиту делегації МАГАТЕ і поклала на Росію відповідальність за становище довкола АЕС.

Голова офісу українського президента Андрій Єрмак заявив у четвер, що «росіяни обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС», щоб за його словами «зірвати візит місії МАГАТЕ».

«Це дії держави-терориста, яка боїться, щоб світ дізнався правду. Саме Росія відповідальна за все, що відбувається на ЗАЕС та в Енергодарі. Злочинців потрібно зупинити», - написав посадовець в мережі Телеграм.

Інший український представник, радник українського президента Михайло Подоляк, у дописі в Twitter написав, що «Росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому Україну. Зруйновано будинки. Це демонстрація справжньої «зацікавленості» Росії у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських «гарантій» для будь-яких посередників».

Російський міністр закордонних справ Серґей Лавров в той же день заявив у Москві, що Росія намагається гарантувати безпечну роботу Запорізької АЕС і дати можливість делегації МАГАТЕ виконати їхнє завдання.

Дослідниця ядерної енергетики Гарвардського Університету – про завдання інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС. Відео
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Дослідниця ядерної енергетики Гарвардського Університету – про завдання інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС. Відео

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Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні. Відео

Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні. Відео
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Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні. Відео

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Після початку повномасштабної війни, на допомогу українцям прийшли мешканці міста Арлінгтон, поруч з американською столицею. З 2011 року воно є побратимом Івано-Франківська. Жителі цих міст реалізували багато спільних проектів. Ініціювала дружбу українка Христина Соневицька.

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  • Голос Америки

Безкоштовні послуги американських імміграційних юристів для переселенців з України. Відео

Безкоштовні послуги американських імміграційних юристів для переселенців з України. Відео
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Безкоштовні послуги американських імміграційних юристів для переселенців з України. Відео

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72 000 українських біженців прибули до США від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Близько тисячі живе в штаті Колорадо, де згуртована українська громада допомагає їм адаптуватися. На зустрічі вимушених переселенців у Денвері побувала Світлана Пристинська.

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Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні. Відео
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Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні. Відео

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Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні. Відео

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