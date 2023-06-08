Литва: контрнаступ України розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої підривом ГЕС

Україна вже підтвердила строки контрнаступу і "він почнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами". Про це в твіті заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Посадовець додав, що через тиждень учасники засідання Контактної групи з оборонної підтримки України в форматі "Рамштайн" ще раз підтвердять військову підтримку, "щоб нічого не бракувало в боротьбі проти окупантів".

ЗМІ в четвер повідомили про активізацію контратакувальних дій Збройних Сил України. The Washington Post повідомляє, з посиланням на джерела в ЗСУ, про значний рух в бік окупованих Росією територій на південному сході країни.

Міноборони Великої Британії в щоденному звіті повідомило, що операційна картина є дуже складною, а важкі бої ведуться на декількох ділянках фронту. В більшості регіонів Україна утримує ініціативу, додали в британському відомстві.