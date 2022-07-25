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- Голос Америки
Уроки війни РФ в Україні для Тайваню обговорить головний генерал США з військовими Індо-Тихоокеанського регіону
Китай став помітно більш агресивним в Індо-Тихоокеанському регіоні, а кількість перехоплень китайських літаків та кораблів значно зросла за останні п'ять років. Про це голова об'єднаних штабів США генерал Марк Міллі повідомив кореспондентам АР та Financial Times на борту літака під час візиту до Індонезії та Австрілії.
"Послання в тому, що китайські військові в повітрі та на морі стали помітно більш агресивними в цьому регіоні", - наводить слова Міллі Financial Times. Небезпечна взаємодія Китаю, крім США стосувалась Австралії, Японії, Канади, Філіппін та В'єтнаму, сказав Міллі, повідомляють ЗМІ.
В неділю Міллі відвідав Індонезію, а в понеділок він прямує до Австралії, де візьме участь в засіданні військових командувачів регіону.
Черед питань, які будуть обговорюватись на форумі - уроки війни Росії в Україні для Тайваню, сказав посадовець в коментарі FT.
Міллі зазначив, що країни регіону вітають більшу долученість США. "Ми хочемо працювати з ними задля розвитку взаємодії та колективної модернізації наших збройних сил, щоб забезпечити геостратегічну здатність відповісти на будь-який виклик Китаю", - наводять видання слова Міллі.
Раніше цього місяця Китай та Північна Корея висловились проти активної присутності США в регіоні, назвавши це спробами створити "азійське НАТО". В Китаї поширені твердження, співзвучні російським, буцімто про те, що розширення НАТО спонукало Росію до вторгнення до України. В Україні, США, Британії та ЄС називають російське вторгнення "неспровокованим" і "жорстоким".
Плани щодо створення "азійського НАТО" відкинув очільник Пентагону Ллойд Остін в заяві на безпековому форумі в Сінгапурі.
Раніше цього місяця президент США Джо Байден перелічив три основні світові загрози "порядку, заснованому на правилах": війна Росії в Україні, дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також дестабілізаційні дії Ірану. Ремарки прозвучали під час саміту Байдена та лідерів шести країн Перської затоки а також Єгипту, Йорданії та Іраку, що відбувається в суботу в Саудівській Аравії.
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Ліз Чейні: роль Трампа в нападі на Капітолії є «найсерйознішим проступком» будь-якого президента США
ВАШИНГТОН — Конгресвумен Ліз Чейні, одна із лідерів розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021-го року, заявила в неділю, 24 липня, що Дональд Трамп вчинив «найсерйозніший проступок», який зробив будь-який президент США в історії – він підбурював хаос, а потім більше трьох годин відмовлявся відкликати бунтівників.
Колишній президент Дональд Трамп натякав, що готовий знову позмагатися за президентську посаду у 2024 році, але Чейні, віце-голова слідчого комітету Конгресу, сказала у недільному шоу CNN State of the Union, що "без сумніву, він непридатний" для того, аби займати виборну посаду та "ніколи більше не повинен (навіть знаходиться – ред.) поруч із Овальним кабінетом".
Чейні вчергове піддала критиці Трампа та своїх колег-республіканців через кілька днів після того, як свідки розповіли комісії Палати представників, що Трамп ігнорував благання помічників Білого дому, своїх прихильників серед республіканців у Конгресі, консервативних телекоментаторів і членів родини звернутися до близько двох тисяч своїх прихильників, які розпочали напад на Капітолій, із закликом зупинитися. В цей день натовп із прихильників колишнього президента атакував Капітолій, щоб не дати можливість Конгресу сертифікувати перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах 2020-го року.
Трамп часто критикував комісію, яка розслідує його роль у розпалюванні заворушень, зокрема те, що він закликав своїх прихильників пройти маршем до Капітолію та битися з усіх сил. Він називав комісію з дев’яти членів «Невибраним комітетом політичних головорізів і хакерів».
Трамп розкритикував кількох своїх колишніх помічників за те, що вони обернулися проти нього та свідчили про те, що вони бачили в Білому домі в день нападу на Капітолій, за розгортанням якого він спостерігав по телевізору, сидячи в їдальні поруч зі своїм офісом.
Трамп сказав під час виступу перед своїми прихильниками в Арізоні в п’ятницю ввечері: «Якби я оголосив, що більше не збираюся балотуватися на політичну посаду, переслідування Дональда Трампа негайно припинилося б. Вони йдуть за мною, тому що я захищати вас."
Бунтівники ввірвалися в Капітолій США, розгромили будівлю, побилися з поліцією та змусили законодавців і тодішнього віце-президента Майка Пенса втекти заради своєї безпеки. У розпал повстання Трамп висміяв Пенса за те, що він не мав «сміливості» заблокувати сертифікацію результатів голосування колегії вибірників, які показали, що Байден переміг.
Трамп ніколи не запитував про самопочуття свого заступника, навіть коли деякі з бунтівників скандували: "Повісьте Майка Пенса!" і спорудили шибеницю в межах видимості Капітолію. Комітет заявив, що дехто зі служби безпеки Пенса подзвонив своїм близьким, щоб попрощатися, побоюючись, що вони не виберуться з Капітолію живими, оскільки бунтівники наблизилися до віце-президента на небезпечну відстань..
Трамп приватно та публічно вимагав від Пенса повернути результати виборів у ті штати, де Байден переміг з невеликою кількістю виборців, щоб нові члени Колегії вибірників, прихильні до 45-го президента, могли замінити членів Колегії вибірників, прихильних до Байдена. Конституційні експерти кажуть, що це було б незаконно.
У Сполучених Штатах президенти фактично обираються на окремих виборах у кожному з 50 штатів, а не через всенародне голосування. Кількість голосів виборців кожного штату залежить від його населення, причому найбільші штати мають найбільший вплив. Бунтівники, які штурмували Капітолій, намагалися не дати законодавцям підтвердити остаточну перемогу Байдена у Колегії вибірників 306 проти 232 голосів.
Слухання минулого четверга були восьмими за останні два місяці, і комітет пообіцяв провести більше відкритих засідань у вересні.
Чейні сказала, що комітет все ще вимагає свідчень від Стіва Беннона, колишнього помічника Трампа, якого в п’ятницю було засуджено за неповагу до Конгресу за відмову з’явитися перед комісією для дачі свідчень, відповідно до надісланої до нього повістки. Незадовго до суду минулого тижня Беннон заявив, що тепер він готовий дати свідчення, але дати, коли це станеться, поки що немає.
«Я думаю, очевидно, що Стів Беннон має інформацію, яка потрібна комітету», — сказала Чейні.
Вона процитувала його коментарі за кілька днів до виборів у листопаді 2020 року про те, що Трамп оголосить про перемогу в ніч на виборах незалежно від підрахунку голосів на той час, що Трамп і зробив. У перші години після закриття виборчих дільниць Трамп лідирував у підрахунку голосів, але кілька днів потому програв вибори, оскільки були підраховані бюлетені, надіслані поштою, що вивело уперед Байдена за кількістю голосів.
Чейні також зазначила, що 5 січня 2021 року Беннон передбачив, що «завтра вибухне пекло», що змусило слідчу групу гадати, що саме Беннон знав заздалегідь про атаку на Капітолії та від кого.
Вона сказала, що комітет веде переговори, щоб заслухати свідчення Вірджинії [Джінні] Томас, консервативної активістки та дружини судді Верховного суду Кларенса Томаса, яка працювала з помічниками Трампа, щоб скасувати перемогу Байдена.
Чейні сказала, що комітет сподівається, що Джінні Томас «прийде добровільно», але розгляне можливість видати повістку, якщо вона цього не зробить.
- Голос Америки
USAID: ми працюємо над "планом Б" із експорту українського зерна
США сподіваються, що угода щодо експорту українського зерна, підписана в Стамбулі в п'ятницю, "якимось чином спрацює", однак працюють над "планом Б" для експорту. Про це в коментарі CNN заявила адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер.
"План Б", заявила посадовиця, включає перевезення залізницею, річковим транспортом та автошляхами.
Пауер, яка перебуває з візитом в Африці, відвідала Кенію, Сомалі та Найробі. Вона вказала на надзвичайно складні умови, до яких спричинила посуха в цьому регіоні.
"Єдина невелика надія, яку я почула в моїх обговореннях з людьми тут, які є такими вразливими і стали такими бідними, через цю посуху, це те, що Росія нарешті погодилась дозволити вийти 20 мільйонам тонн зерна, які зберігались в Україні. Люди казали: "Добре, може знизяться ціни, може буде доступ до пшениці", - заявила Пауер у відеозверненні за результатами візиту.
Вона назвала бомбування Одеського порту Росією ще одним свідченням "холодної байдужості Путіна до втрат, які приносить створена ним без причини війна, - втрат людських життів в Україні та вплив на весь світ".
Більше 18 мільйонів людей потребують негайної гуманітарної допомоги, в основному через посуху, і ця проблема погіршується через війну Росії в Україні, йдеться в повідомленні USAID. США оголосили, що надають майже 1,3 млрд допомоги на подолання голоду в країнах Африканського рогу.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси і таким чином поставила виконання угоди під сумнів.
ООН, США, ЄС засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. "Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги", - заявив Зеленський в суботу.
На тлі обстрілів порту, в понеділок на Чиказькій біржі на 3,6% зросли ціни на фьючерси на вересневі поставки пшениці, повідомляє CNBC.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Джонсон планує прощальну поїздку до України - ЗМІ
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він планує «прощальну поїздку» в Україну, щоб зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським перед тим як залишити свій кабінет на Даунінг-стріт в вересні. Про це повідомляє британське медіа The Telegraph з посиланням на співрозмовника в уряді Великої Британії.
The Telegraph наводить слова свого співрозмовника про третю поїздку Джонсона: «Він не може піти просто так». Про наміри Джонсона стало відомо після телефонного дзвінка Джонсона із Зеленським у п’ятницю, 22 липня.
За інформацією The Telegraph, під час дзвінка Зеленський сказав Джонсону, що спостерігав за його заключним виступом та процитував його фінальне "Hasta la vista, baby". Найближчим тижнем планується ще один дзвінок між президентом України і прем’єр-міністром Великої Британії.
Я просто хочу, щоб ви знали, що народ Сполученого Королівства підтримує народ України та підтримує вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете.Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон
Також цього тижня Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання на базі британської армії у Північному Йоркширі.
«Я просто хочу, щоб ви знали, що народ Сполученого Королівства підтримує народ України та підтримує вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете», – заявив Джонсон.
На відео, опублікованому на сторінці Джонсона у твітері, видно, як глава уряду Великої Британії одягає камуфляжне спорядження та тактичні навушники та випробовує зброю, а також спостерігає, як тренуються українські військові.
«Цього тижня я відвідав українських військових, які навчаються із британськими збройними силами у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію», – йдеться у коментарі Джонсона.
Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня на тлі хвилі скандалів і звільнень міністрів його кабінету. Він сказав, що залишатиметься на своїй посаді, доки партія не обере нового лідера у вересні. Два кандидати, які претендують на його посаду – ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс – заявили, що продовжуватимуть потужну дипломатичну та військову підтримку Києва.
Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він двічі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.
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- Голос Америки
Білий дім закликає світову спільноту запобігти розповсюдженню мавпячої віспи
У відповідь на рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про визнання спалаху мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, Білий дім закликав світову спільноту до дій, щоб зупинити розповсюдження віспи. Про це заявив координатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі.
Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахомкоординатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі
«Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахом», - йдеться в заяві Білого дому.
Панджабі наголошує, що з перших днів спалаху мавпячої віспи, адміністрація Байдена розгорнула потужну і комплексну стратегію боротьби із хворобою у США, включно із різким збільшенням закупівлі, виробництва і розповсюдження вакцин, розширення доступу до тестування і лікування, а також обговорення ризиків хвороби із спільнотами, які найбільш вразливі для цієї хвороби.
Нагадаємо, що ВООЗ оголосила глобальний спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
«Генеральний директор визначив, що спалах мавпячої віспи у кількох країнах є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення», – йдеться у повідомленні ВООЗ, опублікованому на сайті організації 23 липня 2022 року за результатами засідання комітету експертів у четвер.
Це вже сьоме таке оголошення ВООЗ про надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров’я з 2009 року, останнє було в 2020 році щодо Covid-19. Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці, хоча може викликати спалахи і в людському організмі.
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