Приречених на смерть рятують волонтери

Показати більше Show less

- В пам’ять жертв Голодомору – українці США побудували Церкву у середині минулого століття у Нью-Джерзі. Яку колосальну на той час суму їм вдалося зібрати, у чому була складність побудови, і чому стіни храму не можливо розписати.



- Хто і як відстоює історичні пам’ятки у США. Емігрантка з України ризикнула купити історичний будинок за великі гроші в жалюгідному стані, в якому навіть не можливо були працювати без респіраторів. Навіщо і як вікторіанський будинок у Сан-Франциско виглядає після реставрації.



- Ці люди рятують «відпрацьованих» коней від загибелі. Вони перебивають ціну «кіллерам» коней. Навіщо вони це роблять, скільки тисяч доларів витрачають лише на харчі для тварин, і як доживають старість на унікальній фермі ніжні велетні.



P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!



P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.



